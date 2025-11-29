Así le fue a Matías Almeyda en el único derbi Sevilla - Betis que disputó como jugador en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Matías Almeyda dirigirá el próximo domingo al Sevilla en su primer derbi como entrenador del cuadro nervionense. El técnico argentino llegó el pasado verano al club de la mano de Antonio Cordón y firmó un contrato que lo une al club blanquirrojo ... para un periodo de tres temporadas. Arrancó entonces su segunda etapa en el club, ya que anteriormente había formado parte del equipo como futbolista y saboreando entonces por primera vez lo que es un derbi de la ciudad.

Almeyda apenas estuvo ligado al Sevilla durante una temporada como futbolista. Vistió la camiseta del club nervionense durante la campaña 96-97, de infausto recuerdo para los aficionados sevillistas ya que el equipo acabó descendiendo. Durante aquel curso, el 'Pelado' participó en 28 encuentros oficiales entre los cuales se incluyó uno de los dos derbis ligueros, el disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Matías Almeyda estuvo en el once inicial elegido por José Antonio Camacho para afrontar este duelo que se celebró el 22 de diciembre de 1996. El argentino formó parte del centro del campo sevillista junto a Marcos, Prosinecki y Rafa Paz y se vio claramente superado por la plantilla bética dirigida por Lorenzo Serra Ferrer. Tanto fue así, que el resultado acabó siendo de 0-3 con Alexis Trujillo, Olias y Alfonso como goleadores verdiblancos.

Han pasado prácticamente 29 años desde aquel único derbi vivido sobre el campo por Almeyda ya que en el Benito Villamarín (3-3) no participó. No obstante, que el recuerdo de aquel precedente siga vivo alimenta el fuego interno de Almeyda que, en la rueda de prensa previa al derbi del domingo señaló que «son partidos que quedan en la historia» y que «me gustaría jugar cinco minutos para esa revancha». «Hace 30 años que pasó... Acepto la vida como viene, no tengo espinitas, ninguna. Vivo el día a día, lo que pasó, pasó. Fue hace 30 años y me pasaron muchas cosas buenas desde entonces. Soy el entrenador, no es mi partido, deseo que mis jugadores estén a la altura y yo también para dar las indicaciones correctas para ganar un derbi. No lo pienso por mí», comentaba también.

Además del derbi sevillano, Almeyda ha disputado como entrenador y como jugador varios de los derbis más pasionales del globo. Hincha de River Plate, siempre mostró su cara más emotiva en los superclásicos ante Boca Juniors tanto en su etapa como jugador como en la de entrenador del equipo bonaerense. Igualmente, como futbolista vivió derbis en Milán (de la parte del Inter), Roma (de la parte de la Lazio) y como entrenador, enfrentamientos de gran rivalidad también en México y en Atenas.