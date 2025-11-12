Almeyda, sobre la evolución de Peque: «Lo entendió a la perfección»

El Sevilla FC le dio la vuelta a la dinámica negativa por la que atravesaba gracias a la victoria por 1-0 ante Osasuna. A pesar de que el conjunto hispalense no logró dejar buenas sensaciones en lo que respecta al juego del ... equipo, pudo sacar varios aspectos positivos. Uno de ellos fue el partido de Peque. El catalán, que estuvo presente por segundo partido consecutivo en el once inicial del Sevilla, firmó una de sus mejores actuaciones desde que llegó al club en el verano de 2024.

Así se lo reconoció con una ovación la afición del Sánchez-Pizjuán al ser sustituido. Después de haber sido uno de los jugadores más cuestionados de la plantilla nervionense en estas dos últimas campañas, todo parece indicar a que Peque ha encontrado su sitio en este Sevilla de Matías Almeyda. El '14' sevillista poco a poco va sumando más minutos y su buena participación ante Osasuna puede ser un punto de inflexión en la trayectoria del catalán en el cuadro de Nervión.

Matías Almeyda atendió este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán a Zona Mixta tras la entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono. El entrenador argentino ha reconocido que «la ovación de la gente» ha sido clave para el cambio de consideración y valoración de Peque. «La gente está valorando que alguien deje el alma en la cancha y Peque lo entendió a la perfección. Aparte del lado futbolístico que lo intenta, no se achica... le agregó un lado defensivo que es el que nosotros queríamos, que sean jugadores reversibles.Peque lo está logrando», dijo el técnico argentino.

Esta victoria ante Osasuna le da aire al Sevilla, que de momento, lo mantiene alejado de la zona media baja de la tabla clasificatoria. En cambio, Almeyda aún no alza las campanas al vuelo y valora el juego del equipo por debajo de su posición en liga en estas primeras doce jornadas: «El equipo futbolísticamente todavía no alcanzó la media tabla, clasificatoriamente sí».