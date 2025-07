Matías Almeyda se reencuentra con un viejo amigo

Tras el primer partido de pretemporada en tierra portuguesas, la plantilla del Sevilla FC ya se encuentra de nuevo en la ciudad deportiva, ejercitándose de cara al próximo encuentro este fin de semana ante el Sunderland AFC. Matías Almeyda, además, ya dispone en los entrenamientos del resto de internacionales que se encontraban aún disfrutando de vacaciones.

Esta serie de reencuentros no han quedado cerradas únicamente al círculo del equipo, y es que el técnico argentino ha compartido una foto este mediodía junto a su compatriota y ex compañero Germán 'Mono' Burgos, en la que puede leerse: «Gran reencuentro con un buen amigo que me dio el fútbol y la vida». Ambos compartieron vestuario durante dos temporadas en River Plate, donde conquistaron varios títulos y buenas actuaciones, donde destaca la Copa Libertadores de 1996 ante América de Calí de Colombia. Ambos jugaron todos los minutos de los dos partidos de la final, y además el 'Mono' Burgos detuvo un penalti en la ida.

La carrera del German Burgos está marcada por su carácter y temperamento dentro del terreno de juego, destacando su etapa como portero en el Atlético de Madrid. Tras su retiro, como consecuencia del tratamiento de un cáncer de riñón, el arquero argentino siguió vinculado al mundo del fútbol esta vez desde los banquillos. En 2011, llegó junto al 'Cholo' Simeone al Atlético de Madrid, donde ejerció como segundo entrenador hasta 2021, cuando emprendió su carrera de técnico en solitario.

Al igual que Matías Almeyda, el 'Mono' Burgos recaló en la liga griega al frente del Aris de Salónica. Cuando estaba al frente del equipo reconoció que deseaba enfrentarse al Cholo Simeone, y al técnico del club hispalense: «Disfruto más ganándole a los amigos, es más lindo. Te gusta cada más la rivalidad con el amigo. Cuando salí del Aris llegaba Almeyda al AEK de Atenas, habíamos ganado junto muchas cosas en River, y queremos volver a enfrentarnos», reconocía Burgos.

Además, durante el entrenamiento vespertino del equipo sevillista también se ha dejado ver la figura del exayudante de Diego Simeone, que ha presenciado el trabajo gracias a la invitación de su amigo Almeyda. Un día completo para el 'Mono' Burgos en la capital hispalense y empapándose de sevillismo.