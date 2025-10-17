Matías Almeyda ofrece la lista de convocados para el Sevilla FC - Mallorca

Tras el entrenamiento vespertino programado para este viernes, el entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha ofrecido la lista de convocados con 24 jugadores para el encuentro ante el Mallorca, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, y que se disputará este sábado ... en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 14:00 horas.

El entrenador argentino sólo cuenta con las ausencias de Tanguy Nianzou y Alfon, después de que tanto el defensa como el extremo se encuentren ultimando sus puestas a punto. La idea del cuerpo técnico es que ambos pudieran estar disponibles para la próxima semana, después de que no se haya querido correr riesgos con sus reapariciones. Tampoco han entrado en la lista Joan Jordán, que ultima su puesta a punto, y Álvaro Fernández. Además, el joven Andrés Castrín tampoco entra en la citación.

Sí ha entrado en la convocatoria el nigeriano Akor Adams, después de que se ejercitase por vez primera con el equipo tras regresar de los compromisos internacionales con la selección de Nigeria. El delantero regresó el jueves a Sevilla, pero no llegó a tiempo para el entrenamiento y se ejercitó en solitario en el gimnasio.

La lista completa la conforman: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Cardoso, Ramón Mtnez., Marcao, Kike Salas, Suazo, Oso, Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Batista Mendy, Sow, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alexis, Peque, Isaac y Akor.