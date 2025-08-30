Matías Almeyda: «Ha llegado el resultado en el momento justo»

Matías Almeyda valoró su primera victoria como entrenador del Sevilla FC tras el encuentro disputado en Montilivi. El argentino ha reconocido que los tres puntos suponen un bálsamo para su grupo y confía en que se esté trabajando en la línea correcta. «Las victorias dan felicidad y, cuando la gente está feliz, provoca otras cosas. Creo que nos costó llegar a la victoria en estos tres partidos. Hoy el partido se presentaba también extraño porque, a pocos minutos sufríamos una lesión, pero los chicos respondieron excelente. Lo dejaron todo y trabajaron en equipo, como pretendemos», ha valorado Almeyda.

Además, el argentino ha insistido en que es mejor trabajar durante el parón tras una victoria: «Es real. Es muy difícil trabajar ante la adversidad, donde te esfuerzas y no sale, pero hay que insistir. Tener fuerzas, estar tranquilo e insistir hasta donde uno lo dejen o uno pueda. Llegó ese resultado en el momento justo porque ahora tenemos posibilidad de recuperar a algunos chicos y alguien más se podrá incorporar. Nos permite trabajar con otra energía. Si bien no cambia nada, pero son tres puntos de visitantes y con el arco a cero. Es bastante cambio, pero me quedo con al entrega de los jugadores. Hubo un primer tiempo que hicimos bien, en el que pudimos hacer algún gol más. Es importante ganar; por ellos, por nuestra gente y por nuestro club«.

Respecto al excelso partido de Nyland, el técnico ha reconocido su compromiso: «Los jugadores siempre quieren jugar y porque quieran jugar no van a jugar. Hay una decisión que toma el entrenador, que soy yo. Sí valoro su profesionalismo, sus ganas, su compromiso y la capacidad de dar confianza a todo el grupo».

Por último, quiso reconocer el compromiso de todo el equipo para obtener este resultado: «De todos; los que estaban adentro, los de afuera, los que se quedaron en Sevilla... Estamos trabajando como grupo, con respecto a esos cambios económicos que hicieron muchos. Este es el equipo que me gusta ver, que profundizaremos con respecto al juego. Siempre es mejor corregir ganando».