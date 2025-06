Matías Almeyda y la larga estirpe argentina ligada al Sevilla FC

Matías Almeyda llegará a Sevilla la próxima semana para arrancar una nueva etapa en el club de Nervión. El técnico argentino ha sido elegido por su experiencia en situaciones complicadas, pero también por su carácter luchador muy afín al sevillismo. De hecho, el ' ... bilardismo' es un concepto que siempre se ha relacionado con la entidad sevillista y es, precisamente, por la huella que dejó Carlos Salvador Bilardo durante su etapa en Nervión.

Una filosofía que ha hecho que el Sevilla tenga una relación especial con el fútbol argentino. De ahí, el extenso legado que hay en el club de técnicos y jugadores de aquellos lares. El pasado mes de enero, el Sevilla se quedó sin representantes argentinos en el equipo tras la marcha de Gonzalo Montiel a River. No obstante, este alejamiento no ha durado demasiado.

Con la llegada de Matías Almeyda, el Sevilla vuelve a contar con un argentino en sus filas y se encargará, ni más ni menos, del banquillo para las próximas tres temporadas. Su primera experiencia en la liga española como técnico, pero, tal y como aseguró Cordón, su experiencia en River y en el AEK de Atenas avalan su elección. «Se puso de entrenador con River descendido y lo ascendió, ascendió a Banfield, triunfó en Chivas o AEK. Si eso no es experiencia…», argumentó el director deportivo sevillista.

Con este fichaje, ya son ocho los argentinos que se han sentado en ese lugar de privilegio, puesto que Almeyda seguirá la senda que inició Helenio Herrera allá por 1953. El excéntrico entrenador estuvo al frente durante tres temporadas y logró un subcampeonato de Liga y otro de Copa, quedando el equipo clasificado en su primera temporada quinto. En total, Herrera dirigió 125 partidos con el Sevilla, siendo el técnico argentino que más tiempo ha estado dirigiendo al cuadro sevillano.

LAS CIFRAS DE LOS ENTRENADORES ARGENTINOS EN EL SEVILLA Victorias Empates Derrotas Partidos totales 125 45 Helenio Herrera 13 (1953-1957) 66 Dos etapas distintas 66 (53+13) 23 9 21 Roque Olsen (1974-76 / 1988-89) Vicente Cantatore 88 (1989-91) 32 18 38 46 (43+3) 15 11 20 Bilardo (1992-93/ 1996-97) 84 26 18 Sampaoli 40 (2016-17/ 2022-23) 7 27 6 14 Berizzo / E. Marcucci (2017-18) Fuente: Elaboración propia Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA LAS CIFRAS DE LOS ENTRENADORES ARGENTINOS EN EL SEVILLA Victorias Empates Derrotas Helenio Herrera (1953-1957) Partidos totales 125 45 13 66 Roque Olsen (1974-76 / 1988-89) Dos etapas distintas 66 (53+13) 23 9 21 Vicente Cantatore (1989-91) 88 32 18 38 Bilardo (1992-93/ 1996-97) 46 (43+3) 15 11 20 Sampaoli (2016-17/ 2022-23) 84 26 18 40 Berizzo / E. Marcucci (2017-18) 7 27 6 14 Fuente: Elaboración propia Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Hubo que esperar casi dos décadas para que otro argentino tomara el mando del equipo. Roque Olsen llegó en 1974 y ascendió al equipo a Primera división, siendo el segundo equipo más goleador y el menos goleado. Su segunda temporada, ya en Primera, clasificó al equipo en el undécimo puesto. Durante esta etapa, Olsen estuvo al frente durante 53 partidos entre todas las competiciones.

En la temporada 1988-89 volvió a ocupar el banquillo sevillista al sustituir a Pepe Ortega y enderezar una mala campaña. Finalizó la Liga en novena posición tras dirigir 13 partidos y conseguir seis victorias, dos empates y cinco derrotas.

Vicente Cantatore recogió el relevo para las siguientes dos campañas. El entrenador nació en Rosario, pero con veinte años se marchó a Chile y nacionalizó allí. El entrenador fichó por el Sevilla FC procedente del Valladolid, donde había hecho una gran temporada y se había ganado la fama de ser un técnico recto y estricto. Entrenó al equipo las campañas 1989-90 y 1990-91. Su primera temporada fue irregular, pero se le renovó por dos años más. El segundo año de Cantatore culminó con una sustancial mejora en el equipo, que finalizó sexto en Liga y destacando el récord cosechado por Polster al hacer 33 goles. En total, el técnico dirigió 88 encuentros, que se saldaron con 38 victorias, 18 empates y 32 derrotas.

Las dos etapas de Bilardo

Ya en 1992 llegó Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en México 86 y subcampeón en Italia 90. Un técnico que, a pesar de no triunfar deportivamente, impregnó al Sevilla de su carácter. Contó con compatriotas de alta gama como Diego Pablo Simeone o Diego Armando Maradona, El club hizo un esfuerzo grande para componer este equipo con Bilardo a la cabeza. No obstante, a pesar de la buena plantilla el equipo se clasificó en séptima posición fuera de los puestos europeos y se marchó para regresar en 1996. Sustituyó a Camacho, pero apenas estuvo un mes, tras comprobar que su mano no enderezaba al equipo.

Un puñado de años después, en 2016, el Sevilla volvió a acudir a un argentino para su banquillo. Llegó Jorge Sampaoli el verano que el grupo perdió la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Sampaoli hizo un excelente trabajo durante esa temporada al dejar al equipo cuarto y clasificado para la Champions. El juego alegre del Sevilla encajó muy bien en el sevillismo, pero fue entonces cuando Sampaoli decidió rescindir su contrato unilateralmente para dirigir a la selección de Argentina. Una jarra de agua fría, que intentó más tarde enmendar cuando cogió las riendas del equipo en 2022 tras la destitución de Julen Lopetegui.

No obstante, Sampaoli fue destituido a los pocos meses por la mala inercia en LaLiga, a pesar de que metió al equipo en los cuartos de final de la Europa League. Fue Mendilibar el que sustituyó al argentino, maquilló el rendimiento en la competición casera y se erigió con la séptima Europa League del club sevillista en Budapest.

El testigo de Sampaoli en su primera etapa fue su compatriota Eduardo 'Toto' Berizzo. Trabajó mano a mano con su segundo Ernesto Marcucci, también argentino. Ambos llegaron en verano de 2017, pero fueron destituidos tras diecisiete jornadas y con el equipo en la quinta posición de LaLiga. Entre todas las competiciones, Berizzo dirigió 27 partidos, que se saldaron con 14 victorias, seis empates y siete derrotas.

Siete años después de Berizzo y dos desde Sampaoli, el Sevilla volverá a probar suerte con Argentina para salir del hoyo en el que se encuentra. Tras encadenar dos temporadas sin clasificarse en Europa y luchando por la permanencia, el club desea que la próxima campaña sea más plácida en lo deportivo y que sirva para poner los cimientos de un equipo con proyección a largo plazo. Mucho trabajo tiene por delante Matías Almeyda.