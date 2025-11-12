Suscríbete a
Matías Almeyda, el entrenador del consenso y el equilibrio en el Sevilla FC

Por primera vez en tres años, un técnico consigue aunar el criterio del club, la afición y los medios: nadie le bajó el pulgar ni en su peor crisis de resultados

El argentino ejerce de contrapeso en todos los frentes de la entidad, conecta con la grada, tiene al vestuario hecho una piña y es escudo de la directiva que apostó por él

Almeyda llega al parón con los deberes cumplidos

Matías Almeyda realiza indicaciones durante un partido
Matías Almeyda realiza indicaciones durante un partido ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

En un Sevilla de transición ineludible y recursos limitados, amén de una venta en ciernes que aprieta los machos en el recorte del gasto y la deuda bajo la misma premisa de austeridad, competir con garantías este curso en la élite de LaLiga se ... le ponía bastante cuesta arriba al Sevilla FC. La elección del entrenador se convertía más que nunca en el movimiento clave de la planificación nervionense. Con el aterrizaje de Antonio Cordón en la dirección de fútbol, las negociaciones del club encaminadas al fichaje de Imanol Alguacil sufrieron un viraje de 180 grados y el extremeño validó su incondicional apuesta: Matías Almeyda. Aquella decisión levantó una lógica incertidumbre. Cogía las riendas del banquillo sevillista, caliente por naturaleza, un entrenador con carrera acreditada pero sin experiencia alguna como técnico en las grandes ligas europeas. Casi cinco meses después, el desempeño del preparador argentino en Nervión ha resultado ser una agradable sorpresa para el sevillismo e incluso para parte de la gerencia de la entidad que también albergaba sus dudas con la elección. Queda un mundo por delante, una travesía compleja en esta larga temporada, pero camino ya del primer tercio de la competición, Almeyda se ha convertido en la cara visible y más emblemática del proyecto sevillista. El azuleño, con sus lógicos errores también, más achacables quizá al escaso tiempo que lleva en la casa que a su propia capacidad como estratega, está siendo capaz de exprimir las contadas armas deportivas de las que dispone para encontrar los resultados y, sobre todo, aportar un equilibrio al equipo y al club que es oro molido en los tiempos que corren.

