Martí: «El Sevilla cuando tiene que llevar el peso del partido lo lleva peor»

El Sevilla se enfrentará al Mallorca el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pep Lluís Martí defendió la camiseta de ambos clubes y tanto con los nervionenses como con los baleares fue capitán. Ahora analiza cuáles pueden ser las claves del partido ... que arrancará el próximo 18 de octubre a las 14 horas.

«El Mallorca debe entregarle la responsabilidad del partido al Sevilla que, cuando tiene que llevar el peso del partido, lo lleva peor», comenzó diciendo el actual analista en la televisión balear. «Después debe tener la capacidad de salir, de tener velocidad en las transiciones para hacer daño al contraataque», apuntó también.

Martí llegó a disputar 206 partidos como sevillista y, por lo tanto, conoce lo que el público del Ramón Sánchez-Pizjuán demanda. Entiende Martí que al aficionado sevillista le gusta «mucho» la intensidad, la agresividad y la competitividad que Matías Almeyda le puede dar al equipo y que «además le engancha». «Y eso es lo que ha provocado el partido que jugaron contra el Barcelona, porque hasta ese momento la gente no estaba preocupada porque el equipo daba la talla y aunque en su casa solo había hecho un punto, sí sumaba fuera de su estadio», apuntilla.

El Sevilla puede enlazar tres victorias consecutivas si logra derrotar el sábado al Mallorca. El equipo bermellón por su parte es el colista de LaLiga tras apenas haber sumado cinco puntos tras la disputa de las primeras ocho jornadas y está forzado a reaccionar cuanto antes.