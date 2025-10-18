Suscríbete a
Martí: «El Sevilla cuando tiene que llevar el peso del partido lo lleva peor»

Antes del Sevilla - Mallorca en el que se enfrentan dos clubes a los que defendió, insta al cuadro balear a «entregar la responsabilidad del partido» a los nervionenses

Martí pelea cabecea un balón ante Kanouté Felipe Guzmán
El Sevilla se enfrentará al Mallorca el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pep Lluís Martí defendió la camiseta de ambos clubes y tanto con los nervionenses como con los baleares fue capitán. Ahora analiza cuáles pueden ser las claves del partido ... que arrancará el próximo 18 de octubre a las 14 horas.

