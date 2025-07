Mariano Díaz, ex del Sevilla FC, a prueba con el Deportivo Alavés

Mariano Díaz podría volver a LaLiga. El delantero dominicano, a sus 31 años, está a punto de volver a España para jugar en Primera división, esta vez de la mano del Deportivo Alavés. Tras más de un año sin equipo, el conjunto 'babazorro' ha querido contar con el delantero de cara a los entrenamientos previos antes de los encuentros de pretemporada, con el fin de considerar si el ex del Sevilla FC y Real Madrid está a tono para completar una nueva campaña en el la máxima categoría de nuestro fútbol.

El que fuera canterano del Real Madrid consiguió el sueño de debutar con el primer equipo, donde consiguió asentarse en la plantilla. Tras escasas participaciones en el once debido a la gran competencia en la parcela ofensiva, en el verano de 2017 el Olympique de Lyon se hizo con los servicios del ariete a cambio de ocho millones de euros. Su cotización aumentó exponencialmente durante su estancia en Francia, y es que tan solo una temporada fue suficiente para que el Real Madrid le repescase de nuevo, aunque esta vez a cambio de 21,5 millones de euros.

Tal y como el propio Mariano confesó en una entrevista con El Chiringuito, fue en aquel momento donde le surgió su primera oportunidad de aterrizar en Nervión, aunque finalmente se decantó por regresar al equipo de su vida. Tras otra etapa como 'merengue' donde, a pesar de no asentarse en el once titular Mariano vivió una época dorada en cuanto a títulos, finalmente acabó su vinculación con el club blanco y se marchó al Sevilla FC, donde se fue en busca de aquellas oportunidades con las que no contó en la capital de España. Con la elástica blanquirroja vivió una temporada sin pena ni gloria, donde disputó tan solo trece encuentros en los que no pudo sumar más que una asistencia. El dos veces campeón de la Champions League quedó libre tras esa misma temporada.

Desde entonces, Mariano Díaz no ha se ha vinculado a ningún club, a pesar de que él mismo aseguró que contaba con diferentes ofertas. Su intención era la de volver a jugar en LaLiga, algo que de momento parece que puede llegar a cumplirse si acaba convenciendo de su fútbol al Deportivo Alavés, club que le ha incluido momentáneamente en su plantilla para hacer la pretemporada.