Imagen con la que el Alavés ha hecho oficial el fichaje de Mariano Díaz por dos temporadas

Mariano Díaz, que se fue del Sevilla sin marcar, firma dos años con el Alavés El delantero hispano-dominicano ha estado a prueba en las primeras semanas de la pretemporada y ha convencido al Chacho Coudet

Mariano Díaz, futbolista que fue del Sevilla FC en la temporada 23-24, ha fichado por las dos próximas campañas por el Deportivo Alavés, hasta el 30 de junio de 2027. El futbolista hispano-dominicano, que durante el pasado curso 24-25 estuvo sin equipo, se incorporó a la pretemporada del cuadro vitoriano a las órdenes del Chacho Coudet estando a prueba para ir cogiendo ritmo de competición y para ver sus sensaciones de cara a un posible regreso a los campos de fútbol.

El delantero criado en la cantera del Real Madrid ha convencido de tal forma a Coudet en estas semanas, incluso marcando goles para el equipo alavesista en algunos de los distintos encuentros de preparación de la nueva temporada que los babazorros han disputado hasta ahora, que el club vitoriano ha anunciado su contratación en la jornada de este jueves 7 de agosto para las dos próximas temporadas.

Hay que recordar que Mariano vistió la camiseta del Sevilla FC durante la campaña 23-24, en la que disputó tan sólo 13 encuentros (9 de La Liga, 3 de la Champions League y únicamente uno de la Copa del Rey) en los que no tuvo la oportunidad de marcar ningún gol con la elástica blanquirroja nervionense.

Ahora, después de una temporada en blanco sin tener contrato con ningún equipo, en la que sólo disputó un encuentro con la selección de la República Dominicana (el 26 de marzo ante Puerto Rico) en el que anotó uno de los dos tantos con los que su combinado venció el duelo, Mariano vuelve a tener equipo.