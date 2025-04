Mariano Díaz responde a Víctor Orta y lo desdice: «Estaba agradecido»

Mariano Díaz formó parte de la plantilla del Sevilla el pasado curso. El delantero llegó libre a Nervión en los últimos compases del mercado de fichajes de 2023 y su única temporada en el club no fue tal y como el futbolista y la dirección deportiva sevillista hubieran deseado. El punta hispano-dominicano disputó 13 partidos en los que no anotó ningún gol. Cuestionado por su bajo rendimiento, Víctor Orta señaló lo siguiente una vez acabó la temporada 23-24: «En el último partido, nos reunió en una sala y, casi entre lágrimas, nos pidió disculpas por su rendimiento. Nos dijo que lo había intentado todo. Creo que personalmente no podemos ponerle ni una coma a Mariano. Se ha dado cuenta que no ha dado ese rendimiento que esperábamos. Lo ha intentado pero no ha podido. Fue un fichaje de riesgo alto y ha salido mal. Pero, insisto, no le pongo ni una coma a su esfuerzo». Mariano Díaz ha respondido ahora al director deportivo sevillista.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a Relevo en la cual ha relatado cómo se dio su despedida del club: «Yo me despedí tanto del presidente como del director deportivo y les dije que estaba agradecido por que habían apostado por mí cuando me ficharon y no es que tampoco que me pusiera a llorar. Les dije que me sabía muy mal no haber podido dar lo mejor de mí, no haber podido estar disponible para poder ayudar al club justamente ese año que fue un año duro».

Asegura Mariano, tal y como lo hiciera el día de su presentación, que contó con opciones de recalar en otros clubes, pero que optó por el Sevilla. «En ese momento sí que tenía claro que quería jugar a nivel de LaLiga, sobre todo, y si podía ser un equipo de Champions, pues esa era la idea, esa era la prioridad. Se acercaron varios equipos de varias ligas, de Arabia, de Brasil... Y al final yo tomé la decisión que yo creía que era la mejor deportivamente, que era la del Sevilla. Obvio, económicamente no era la mejor», explicaba ahondando poco después en que «la diferencia de sueldo era muy grande». «No es lo mismo jugar en Arabia saliendo del Real Madrid que ir al Sevilla en un momento en el que necesitaba fichajes de último momento de mercado», explicaba.

«Parecía que iban a apostar mucho por mí y luego tengo una lesión y eso es lo que me ha jodido. Me ha jodido no poder darle a esa afición ni al club lo que es Mariano, pero estas cosas pasan», se lamentaba el delantero que, desde que acabara su contrato con el Sevilla, se encuentra sin equipo.

Más temas:

Sevilla FC