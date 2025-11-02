Mariano Díaz presume de su hat-trick con el Alavés en la Copa del Rey: «Volver a sentirme lo que siempre fui y nunca dejé de ser»

El Deportivo Alavés derrotó al modesto Getxo que juega en División de Honor de Bizkaia. El equipo vitoriano venció con contundencia (0-7) para lograr avanzar hacia la siguiente ronda de la Copa del Rey. Fue protagonista del duelo Mariano ... Díaz, futbolista que ha encontrado otra oportunidad en la élite tras su nefasto paso por el Sevilla.

Mariano Díaz anotó tres de los siete goles logrados por el equipo de Coudet. El punta hispano-dominicano estuvo a prueba en el Deportivo Alavés desde este verano y consiguió convencer al cuerpo técnico y a la dirección deportiva para hacerse un hueco en la plantilla.

Hasta la fecha ha participado en siete de las diez jornadas de LaLiga sin conseguir anotar, pero el pasado jueves se desbloqueó como goleador en la Copa del Rey. Mariano no conseguía marcar desde hacía 1.264 días cuando todavía jugaba en el Real Madrid. Durante su paso por el Sevilla en la temporada 23-24, no tuvo opción de anotar participando en trece partidos oficiales.

Mariano Díaz ha compartido su alegría por haber podido estrenar su cuenta goleadora con una publicación en Instagram. «Dicen que el hat-trick perfecto es cuando metes uno con la derecha, otro con la zurda y otro con la cabeza. Pero para mí el de ayer es más que eso. Por seguir superando dificultades y por cómo mis compañeros y mi club me ayudan a volver a sentirme lo que siempre fui y nunca dejé de ser. Eskerrik asko, equipo! Glorioso momento. A por más! #nuncadesunbalónporperdido #GoazenGlorioso», posteó el delantero de 32 años.