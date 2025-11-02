Suscríbete a
Mariano Díaz presume de su hat-trick con el Alavés en la Copa del Rey: «Volver a sentirme lo que siempre fui y nunca dejé de ser»

El delantero volvió a anotar en partido oficial tras 1.264 días sin conseguir marcar

Mariano Díaz, que se fue del Sevilla sin marcar, firma dos años con el Alavés

Mariano Díaz celebra uno de sus goles ante el Getxo
Mariano Díaz celebra uno de sus goles ante el Getxo EFE
Nacho Pérez

El Deportivo Alavés derrotó al modesto Getxo que juega en División de Honor de Bizkaia. El equipo vitoriano venció con contundencia (0-7) para lograr avanzar hacia la siguiente ronda de la Copa del Rey. Fue protagonista del duelo Mariano ... Díaz, futbolista que ha encontrado otra oportunidad en la élite tras su nefasto paso por el Sevilla.

