Marcelino alaba al Sevilla de Matías Almeyda: «Es un rival muy competitivo»

El Sevilla FC recibe al Villarreal este martes en el Sánchez-Pizjuán, en el que será el tercer partido que los de Almeyda disputan en su feudo esta temporada. El cuadro hispalense aún no ha conseguido ganar en casa y el rival a batir esta semana no parece ser el más propicio para hacerlo. No obstante, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral llega a este encuentro con numerosas bajas, un hecho que no ha querido dejar pasar por alto el técnico asturiano.

«Estamos muy apuraditos atrás. Arriba tenemos alternativas pero atrás sí que andamos muy justos porque ya no teníamos con tantas lesiones uno más que nos hubiera gustado tener y ahora además tampoco tenemos a Pau porque ha ido con España al Mundial sub 20. Al que por cierto le deseo lo mejor en esta bonita experiencia que va a vivir. Ahí estamos. Los centrales también, dentro del equipo, son los que menos corren y sobre todo si estamos nosotros ordenados así que intentaremos buscar soluciones. Si no también tenemos el filial. Y competir, no valen excusas aquí. Todos los equipos pasan por momentos de más y menos lesiones pero eso no nos vale de excusa o como un atenuante para no mostrar el máximo nivel competitivo que tiene el equipo«, ha explicado Marcelino en la rueda de prensa previa al Sevilla - Villarreal.

El técnico se ha referido así a las bajas de Juan Foyth, Ilias Akhomach y Ayoze Pérez sumándose a la lista en la que ya estaban Gerard Moreno y los de larga duración Pau Cabanes, Willy Kambwala y Logan Costa: «Veremos cómo se recuperan los jugadores, sobre todo aquellos que jugaron más minutos. A ver cómo están hoy, todavía tenemos más de 24 horas para que se produzca la recuperación definitiva. Bajas tenemos las mismas que teníamos después del partido del pasado sábado. Pendiente de valoración un poquito más la lesión de Ayoze, que se había producido y no os dije nada en el entrenamiento previo del viernes. Gerard sigue en su proceso. A ver las pruebas qué dictaminan en cuanto a la lesión de Juan pero es posible que no pueda participar hasta después del parón. Ili tiene poca cosa, parece, afortunadamente. Creemos que si no está disponible para este partido, que posiblemente por ser una distancia tan corta, es posible que pueda estar para el próximo sábado. Veremos después del entrenamiento de hoy cuál es el proceso del dolor porque es un tema más de dolor que de lesión, si puede estar disponible para mañana pero iremos muy apretados«.

«El Sevilla es un equipo súper intenso, jugando al límite» Marcelino García Toral Entrenador del Villarreal

Respecto al Sevilla, el asturiano destacó el poderío físico que está desplegando el equipo dirigido por Matías Almeyda: «Son rápidos hacia adelante y con pases al espacio y defensivamente incomodan mucho porque siempre tienes un rival a la espalda».

Además, Marcelino ha recordado que el Sevilla ha cambiado esta temporada «su proyecto, entrenador y estructura e idea de equipo» y valoró la intensidad de su juego «a veces al límite»: «Espero a un rival muy competitivo. Ha cambiado el proyecto y el entrenador. Hay jugadores diferentes. También la estructura del equipo y la idea del equipo. Es un equipo súper intenso, jugando al límite. Marcaje individual, juegan rápido hacia delante y corren bien al espacio. En defensa, son incómodos porque siempre tienes un rival pegado. Tenemos que hacer una buena lectura. Necesitamos nuestra pausa y dominar con nuestro juego, sino será difícil. Necesitamos acierto en las áreas también, pero la dinámica del juego debemos llevarla a nuestro terreno. No es fácil. Te fuerzan a tomar decisiones con balón y en los espacios constantemente«.

El Villarreal aún no ha ganado en LaLiga a domicilio, puesto que perdió el duelo contra el Atlético de Madrid y empató en su visita en Balaídos. Respecto a este dato, el asturiano ha admitido que hay que mejorar las prestaciones fuera de casa: «Creo que en Vigo se nos escapó la victoria teniendo casi cerrado el partido. Es fútbol y los errores los aprovechan los rivales. Contra Osasuna fue la excepción, gracias a Luiz Júnior. Los errores nos están penalizando. Para ganar, tienes que estar a tu nivel. Y luego depende del acierto. Contra el Atleti, tuvimos opciones en el primer tiempo, más numerosas y más claras. Los errores puntuales nos condicionaron, pero en general no estuvimos al nivel que nos habría gustado. Necesitamos nuestro nivel y acierto para ganarle al Sevilla. Vienen de jugar fuera de casa, ese campo es complicado, si no estamos a nuestro máximo nivel y tenemos acierto en las áreas, será muy complicado ganar allí«.