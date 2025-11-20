Marcao vuelve a entrenar sobre el césped

El Sevilla completó su segunda sesión de preparación de la semana para encarar ya el duelo del próximo lunes ante el Espanyol. El equipo nervionense volverá a la competición midiéndose a uno de los equipos revelación de la temporada. Matías Almeyda, que ayer ... ya pudo contar con los internacionales Akor Adams, Ejuke y Gudelj, hoy recuperó a Marcao.

El central brasileño estaba lesionado y, tras no saltar al césped el pasado miércoles, sí qu eestuvo en el terreno de juego trabajando al inciio de la sesión de este jueves. Los otros futbolistas que estaban recuperándose de sus lesiones (Nianzou, Azpilicueta, Alexis, Isaac y Cardoso) no estuvieron entrenando con el resto de sus compañeros. Los internacionales que todavía no habían regresado siguen sin estar (Nyland, Suazo, Sow y Vargas), con la excepción de Vlachodimos sí que se ha puesto a las órdenes de Almeyda.

Conviene recordar que, más allá de los futbolistas lesionados que no lleguen a tiempo a la cita, José Ángel Carmona, por sanción, no podrá jugar el partido ante el Espanyol.