Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Más de una docena de investigados por la trama corrupta en la Diputación de Almería

Marcao vuelve a entrenar sobre el césped

El central brasileño apura para estar disponible de cara al partido ante el Espanyol

La fragilidad física de Nianzou y las posibles soluciones del Sevilla: «Por falta de medios no es»

Marcao, entre varios de sus compañeros, este jueves
Marcao, entre varios de sus compañeros, este jueves Manuel Gómez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla completó su segunda sesión de preparación de la semana para encarar ya el duelo del próximo lunes ante el Espanyol. El equipo nervionense volverá a la competición midiéndose a uno de los equipos revelación de la temporada. Matías Almeyda, que ayer ... ya pudo contar con los internacionales Akor Adams, Ejuke y Gudelj, hoy recuperó a Marcao.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app