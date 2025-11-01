Marcao se queja del arbitraje: «Cada jornada pasan cosas muy raras»

Marcao fue protagonista del Atlético de Madrid-Sevilla (3-0). El defensor brasileño fue titular y jugó el partido completo. Durante el primer tiempo cometió algunos errores que no acabaron en gol local, pero en la segunda parte un pase suyo a Suazo acabó desembocando ... en el tanto de Almada. Consideraba Marcao que el jugador del Atlético de Madrid había cometido falta sobre Suazo, pero Hernández Maeso estimó que no se había producido ninguna acción ilegal, algo que enfadó a Marcao.

Tras el partido, en palabras a DAZN y ante la presencia de Monchi, que se estrenó en televisión como comentarista, Marcao fue crítico con el árbitro señalando lo siguiente: «Un poco enfadado con lo que pasó en la segunda parte, pero bueno, aquí en España pasan muchas cosas. Los árbitros, antes de empezar la temporada, hacen una charla, explican los cambios, y en los partidos es complicado. Si pita el penalti, tienes que pitar la falta en el segundo gol. Los jugadores tenemos que hablar de los temas de los árbitros. Cada jornada pasan cosas muy raras. Si pita penalti, tiene que pitar la falta a Suazo. La mínima que Tanguy toca, penalti; ellos tocan y seguir. Estoy enfadado. Tengo que felicitar a la afición por el apoyo que nos han dado».

En la derrota anterior sufrida por el Sevilla, el equipo nervionense reclamó un penalti sobre Alfon y se quejó sobre el señalado a Fabio Cardoso en la primera mitad.