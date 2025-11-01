Suscríbete a
Marcao se queja del arbitraje: «Cada jornada pasan cosas muy raras»

El defensor brasileño fue protagonista por sus errores defensivos

Atlético de Madrid - Sevilla: Nianzou y Marcao desarmaron el plan (3-0)

Marcao protege un balón ante Simeone
Marcao protege un balón ante Simeone AFP
Nacho Pérez

Marcao fue protagonista del Atlético de Madrid-Sevilla (3-0). El defensor brasileño fue titular y jugó el partido completo. Durante el primer tiempo cometió algunos errores que no acabaron en gol local, pero en la segunda parte un pase suyo a Suazo acabó desembocando ... en el tanto de Almada. Consideraba Marcao que el jugador del Atlético de Madrid había cometido falta sobre Suazo, pero Hernández Maeso estimó que no se había producido ninguna acción ilegal, algo que enfadó a Marcao.

