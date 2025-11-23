Marcao, una llave para Cordón en el mercado invernal

El Sevilla quiere mover ficha en enero. Así lo transmitieron tanto el presidente, José María del Nido Carrasco, como el entrenador, Matías Almeyda, en sus últimas comparecencias, en las que pusieron deberes al director de fútbol, Antonio Cordón. Para esa tarea, el extremeño puede ... encontrar una ayuda gracias a Marcos do Nascimento Teixeira, Marcao. El central ya ha realizado todo el procedimiento para obtener el pasaporte español y se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Justicia, el organismo encargado de la tramitación del mismo, por lo que, si lo recibiera antes del cierre del mercado, Cordón ampliaría el abanico de alternativas, ya que dispondría de una plaza de extracomunitario añadida.

El Sevilla agotó el cupo el pasado verano, tras los fichajes de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Con esas dos incorporaciones y la continuidad de Marcao en la plantilla, después de que se descartara la idea inicial de buscarle una salida, la plantilla sevillista quedó configurada con tres extracomunitarios, el máximo permitido en el fútbol español. Así, en este momento, Cordón tendría una limitación añadida para buscar refuerzos en el mercado invernal, salvo que el brasileño recibiera la doble nacionalidad antes de que acabase el mismo.

Marcao firmó por el Sevilla en julio de 2022, con lo que desde el pasado año ya había cumplido el periodo de tiempo necesario para solicitar el pasaporte español por residencia, ya que para los nacidos en países iberoamericanos se reduce a dos años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Perfectamente adaptado a la vida en la capital hispalense, el central decidió dar ese paso de conseguir la doble nacionalidad, con lo que además seguiría ayudando a la entidad de Nervión.

Eso sí, en el Sevilla no se sabe si el pasaporte llegará a tiempo para este mercado de enero. Aunque los trámites quedaron culminados hace meses, todo depende del Ministerio de Justicia. Aunque por ley el máximo de tiempo de espera es un año, no en todos los casos sucede así. La sobrecarga de trabajo en el organismo, que recibe anualmente entre 80.000 y 100.000 solicitudes, provoca que existan retrasos. La corrección del expediente, que en el Sevilla se confía en el caso de Marcao, puede acelerar esa tramitación del Ministerio, aunque no existe un plazo determinado. Además, una vez que el organismo expida la resolución favorable del expediente, el brasileño tendrá que realizar el proceso de jura, en el que se promete respeto a la Constitución española y sus leyes, en un plazo máximo de 180 días desde que se le conceda la nacionalidad.

La obtención del pasaporte por parte de Marcao dejaría libre una plaza de extracomunitario, con lo que Cordón aumentaría el abanico de alternativas para reforzar al equipo. De hecho, como informó esta edición, el director de fútbol aprovechó la pausa de octubre por los compromisos de las selecciones para realizar un viaje exprés a Argentina, donde presenció hasta ocho encuentros en vivo y también mantuvo contactos con clubes y representantes. No sólo Cordón se encargada de esas labores de ojeadores, sino también gente de su confianza como José Ignacio Navarro, el secretario técnico, y el área de scouting.

En el Sevilla se esperan movimientos en enero. Como apuntó esta edición, los dirigentes tampoco se cierran a una posible venta que ayude a alcanzar ese equilibrio en las cuentas que tanto se desea para el cierre del ejercicio. Esa tesitura llevaría a que el director de fútbol acudiera al mercado para cubrir esa vacante, además de que también se pretende aligerar la plantilla. El nombre de Álvaro Fernández, a quien ya se le buscó destino en verano, estará nuevamente sobre la mesa, ya que el meta no entra en los planes de Matías Almeyda.

También regresará en enero Federico Gattoni, el central que finaliza su cesión en River Plate. Con todas las fichas ocupadas, a la espera de lo que suceda con Álvaro Fernández, tampoco un hueco libre garantizaría la permanencia del argentino en la plantilla sevillista. La idea de los dirigentes pasaría por un nuevo préstamo, posiblemente en su país, donde Gattoni todavía mantiene un buen cartel de su trayectoria en San Lorenzo.

Con todo, Cordón focaliza el calendario del Sevilla hasta el cierre del mercado. Diez encuentros que marcarán el devenir de la temporada y que, dependiendo de los resultados, tendrán su influencia en las decisiones del director de fútbol. «Decidiremos en función de la economía y de las posibles lesiones, o salidas, para dar soluciones a lo que se nos presente. La gente tiene que entender que tenemos de aquí al final del mercado de invierno diez partidos en los que puedes solucionar gran parte de la temporada», dijo el extremeño esta semana, poniendo el foco en esa importancia de este tramo del campeonato. «El Sevilla tiene que mejorar su economía», añadió Cordón, que de nuevo buscará jugadores a bajo coste si se reúnen las condiciones adecuadas y los resultados lo hacen necesario.