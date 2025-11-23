Suscríbete a
Marcao, una llave para Cordón en el mercado invernal

El central ya ha realizado todo el procedimiento para obtener el pasaporte español y se encuentra a la espera de la respuesta de los organismos oficiales

Marcao, en un entrenamiento de esta semana manuel gómez
Samuel Silva

El Sevilla quiere mover ficha en enero. Así lo transmitieron tanto el presidente, José María del Nido Carrasco, como el entrenador, Matías Almeyda, en sus últimas comparecencias, en las que pusieron deberes al director de fútbol, Antonio Cordón. Para esa tarea, el extremeño puede ... encontrar una ayuda gracias a Marcos do Nascimento Teixeira, Marcao. El central ya ha realizado todo el procedimiento para obtener el pasaporte español y se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Justicia, el organismo encargado de la tramitación del mismo, por lo que, si lo recibiera antes del cierre del mercado, Cordón ampliaría el abanico de alternativas, ya que dispondría de una plaza de extracomunitario añadida.

