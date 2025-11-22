Suscríbete a
+Nervión

Marcao y Alexis suman un entrenamiento más con el Sevilla antes de la visita al Espanyol

Matías Almeyda realiza la penúltima sesión de la semana a puerta cerrada en la ciudad deportiva

Almeyda, entre el dibujo y las piezas: no ha repetido once en 12 jornadas

Marcao y Alexis suman un entrenamiento más con el Sevilla antes de la visita al Espanyol
sfc

S. S.

El Sevilla FC suma este sábado una nueva jornada de entrenamiento de cara al encuentro del lunes ante el Espanyol. La penúltima sesión de la semana para los de Matías Almeyda antes de viajar a Barcelona y en la que el técnico ha podido ... contar de nuevo con jugadores como Marcao y Alexis Sánchez, que suman así una jornada más de trabajo de cara a afinar sus estados físicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app