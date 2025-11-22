Marcao y Alexis suman un entrenamiento más con el Sevilla antes de la visita al Espanyol

El Sevilla FC suma este sábado una nueva jornada de entrenamiento de cara al encuentro del lunes ante el Espanyol. La penúltima sesión de la semana para los de Matías Almeyda antes de viajar a Barcelona y en la que el técnico ha podido ... contar de nuevo con jugadores como Marcao y Alexis Sánchez, que suman así una jornada más de trabajo de cara a afinar sus estados físicos.

La plantilla sevillista se ejercita a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, ya que la comparecencia del entrenador argentino está prevista para este domingo. Mientras tanto, Almeyda sigue realizando un balance del estado físico de sus jugadores, después de que durante la semana se hayan incorporado tanto los internacionales que participaron con sus selecciones como alguno de los jugadores que se venían ejercitando al margen durante este parón liguero.

En el caso de Marcao, que sufrió una contusión ósea en el partido ante Osasuna, ya suma su tercer entrenamiento con el equipo, por lo que todo apunta a que estará disponible para Almeyda para la visita al Espanyol. El brasileño es uno de los indiscutibles hasta el momento para el entrenador, que cuenta con otras alternativas como Kike Salas o Castrín, pese a las bajas de Nianzou y Azpilicueta, y que el portugués Cardoso apenas se ha reincorporado estos días.

También está presente en la sesión Alexis Sánchez. Aunque Almeyda señaló que no quiere correr riesgos con el chileno para evitar una recaída, las ganas de éste de estar con el equipo han acelerado su presencia en los entrenamientos. La decisión final sobre su inclusión en la lista corresponderá al entrenador cuando este domingo se complete el último entrenamiento de la semana.