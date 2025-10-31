El marcado acento sevillista del éxito del Antoniano en la Copa del Rey

El Antoniano hizo historia el jueves en la Copa del Rey. El equipo de Lebrija, que compite en Segunda RFEF, logró eliminar al Castellón (1-0), de Segunda división y disputará la segunda eliminatoria de la prestigiosa competición conociendo cuál ... será su próximo rival el próximo 11 de noviembre teniendo además opciones de poder medirse al Sevilla o al Betis. En caso de medirse al Sevilla, el partido será muy especial no sólo para los lebrijanos sevillistas, si no también para distintos componentes de la plantilla del Antoniano.

Y es que el director de orquesta del equipo de Lebrija es Lolo Rosano, que durante varias temporadas ha estado ligado a las categorías inferiores del Sevilla. El gaditano, de 38 años, fue técnico del Sevilla C y del Juvenil A que compitió en la UEFA Youth League. El pasado verano se marchó al Antoniano.

Matías Árbol, que frecuentemente estuvo en las convocatorias del primer equipo como tercer portero durante el pasado curso, también se marchó al Antoniano el pasado verano. Otros futbolistas que pasaron por las categorías inferiores del Sevilla y que actualmente juegan en el equipo lebrijano son Adri Romero, Marcos Otero, Carrascal, Adri Peral, Raúl Rojas, Panadero o Diego Rodríguez.

Además, no hay que olvidar que Isaac Romero, delantero del Sevilla, es natural de Lebrija y también se formó en el Antoniano antes de ser firmado por el equipo nervionense.