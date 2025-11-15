Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura, avisa al Sevilla: «Hace faltar perder el respeto en el campo»

Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, se ha pasado recientemente por lo micrófonos de Radio Marca Sevilla para dar a conocer sus impresiones del emparejamiento de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26que enfrenta a su club con el Sevilla FC ... .

Como no podía ser de otra manera, el encuentro estará marcado por la conexión que tienen ambos conjuntos con José Antonio Reyes: «Yo creo que en eso tenemos que ser todos muy elegantes y muy sensibles con la familia. Por supuesto, hay que recordar a Reyes, pero que no sea lo de Reyes primero a lo otro (el partido) porque entonces no seríamos elegantes con la figura de Reyes y lo que se merece, que es una leyenda. Esa sonrisa eterna que tenía tenemos que tratarla de la forma más sensible», declaró el director deportivo del Extremadura.

Más allá del citado nexo de unión, Mosquera sacó a la palestra otro actual: «Tenemos un montón de conexiones (con el Sevilla). Para nosotros es la leche (jugar contra el Sevilla). Pepe Tirado, exsevillista que está en la academia del Extremadura, también fue internacional sub 21 siendo jugador del Sevilla».

Cuestionado acerca de su preferencias en el sorteo, Manuel Mosquera fue claro respecto a si se hubiera inclinado por recibir al Real Betis en su lugar: «Sevilla, Betis. Betis, Sevilla. Nos daba igual. Aquí hay mucha ascendencia en el pueblo de Betis y de Sevilla. Siempre ha habido buen rollo con el Extremadura. Por lo tanto, va a ser una noche excelente en todos los sentidos. Aquí se va a recibir como se merece al Sevilla. Nunca ha habido problemas con nadie del Sevilla. Vamos a necesitar de la afición del Sevilla para llenar el campo», manifestó.

Sobre el hecho de estar liderando su liga, el director deportivo de A Coruña se congratuló por el rendimiento actual del equipo, pero sin despegar los pies del suelo: «Nos va muy bien, es verdad, pero nos lo estamos currando. Este grupo (IV de 2ª RFEF), con andaluces y murcianos, es una locura. Tiene un nivel altísimo con (equipos) históricos que quieren alcanzar las categorías que han perdido. Lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un proyecto potente, ambicioso, pero gracias a una gestión espectacular. No vamos a tener prisa como nos ocurrió en otras épocas. Vamos a ser si somos capaces de mantenernos ahí arriba. Los UCAM Murcia, Linares, Jaén, Recre... tienen plantillas que son una pasada. En este pueblo sabemos pelear en esos sitios como cuando ascendimos a Primera, que fue un milagro».

Respecto a la acogida que darán al conjunto de Matías Almeyda, Mosquera quiso separar el comportamiento que tendrá su club dentro y fuera del campo: «Vamos a recibir al Sevilla como se merece, estamos encantados con que vengan, pero cuando pite al árbitro... con las opciones que tengamos, (intentaremos) pasar la eliminatoria. Viendo en perspectiva, hay jugadores lesionados ahora que seguramente se pondrán bien contra nosotros, como Alexis (Sánchez) o Isaac Romero. Si hay cambios, van a ser jugadores enormes. Cuando empiece a rodar (la pelota), nosotros querremos pasar la eliminatoria. Creo que el Sevilla lo está haciendo muy bien. Almeyda lo está haciendo de cine. Yo creo que tienen buen equipo. Yo lo veo y a mí me gusta lo que veo», declaró.

Preguntado por la diferencia que puede percibir el Sevilla respecto a su duelo previo de Copa ante el Toledo, Manuel Mosquera fue tajante: «Se va a notar el salto. En el campo ya se va a notar como que se ha dado un salto de categoría, aunque sea la Copa. Nosotros tenemos jugadores de nivel alto, como Juanmi Callejón, que aunque digamos que ya está en sus últimas etapas de fútbol, está a un nivel excelente, Gio Zarfino, que ha jugado en Segunda División en el Alcorcón y en el Tenerife, o Frodo, que ha sido el máximo goleador de la 2ª RFEF el año pasado. Estamos hablando de jugadores que ya tienen un peso específico. Lo que más se nota en las siguientes fases es si los jugadores tienen demasiado respeto a los equipos de Primera División. Aquí eso no va a ocurrir. Aquí respetamos al Sevilla como lo que es, un grande, pero en el campo van a notar que los futbolistas ya no tienen ese respeto que es el necesario para poder hacer el milagro de eliminarlos. Hace faltar perder el respeto en el campo, eso es así, tiene que ser así», sentenció.