Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura, avisa al Sevilla: «Hace faltar perder el respeto en el campo»

El gerente gallego anuncia que van a recibir a los hispalenses con honores, pero con la intención de disputarles la eliminatoria

Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, en el estadio Francisco de la Hera
Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, en el estadio Francisco de la Hera @cdext1924

Fede Tozzo

Manuel Mosquera, director deportivo del CD Extremadura, se ha pasado recientemente por lo micrófonos de Radio Marca Sevilla para dar a conocer sus impresiones del emparejamiento de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26que enfrenta a su club con el Sevilla FC ... .

