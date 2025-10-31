Suscríbete a
Manolo Jiménez y la venta del Sevilla FC: «Si se tiene que vender, que lo compren sevillistas»

El actual entrenador del Aris de Salónica considera que hace falta «serenidad» para que llegue la normalidad al club sevillista

Manolo Jimenez en su primer entrenamiento tras dimitir como técnico del Sevilla FC para entrenar al Tottenham Juande Ramos
Candela Vázquez

Pocas personas tienen tantos vínculos con el Sevilla FC como Manolo Jiménez. El extécnico del club nervionense conoce, prácticamente, todos los estamentos del mismo desde dentro. Tras su salida, ha estado recorriendo el mundo y entrenando hasta en tres continentes diferentes. Actualmente, dirige el ... Aris de Salónica y reconoce a ABC de Sevilla que se siente muy querido en Grecia.

