Manolo Jiménez y la venta del Sevilla FC: «Si se tiene que vender, que lo compren sevillistas»

Pocas personas tienen tantos vínculos con el Sevilla FC como Manolo Jiménez. El extécnico del club nervionense conoce, prácticamente, todos los estamentos del mismo desde dentro. Tras su salida, ha estado recorriendo el mundo y entrenando hasta en tres continentes diferentes. Actualmente, dirige el ... Aris de Salónica y reconoce a ABC de Sevilla que se siente muy querido en Grecia.

No obstante, Jiménez no se olvida de su Sevilla, sigue el día a día del equipo y tiene muy bien concepto de lo que Almeyda está haciendo. Aun así, el técnico piensa que hace falta algo más para que el club renazca de sus cenizas. «Desde hace algunos años el fútbol trata a los equipos como un mero negocio. No está dirigido para los aficionados o socios, ven a los equipos como una empresa, un negocio. Se está perdiendo el sentimentalismo, lo que significa un club, un equipo, una identidad... incluso un derbi«, empieza Jiménez.

En el caso concreto del Sevilla FC, el de Arahal tiene claro que lo único que «desea es que las aguas estén calmadas» en el club: «Como sevillista, quiero que haya reconciliación, consenso entre todas las personas que puedan aportarlo. Evidentemente, en el deporte cuando tú estás tranquilo, en calma y sosegado, se ejecuta mejor. Los futbolistas, los profesionales, los aficionados, todo el mundo disfrutaría más de un equipo que fuera todo con normalidad y con tranquilidad».

Y añade: «También deseo que los que gestionen los intereses del club, los hagan bien y que si no, rindan cuentas».

Respecto a la venta del Sevilla FC, que se está gestando en estos meses, el extécnico no se opone a dicha práctica, pero con una condición: «Si se tiene que vender el club, que lo compren sevillistas. Porque, al menos, dentro de la empresa que pueda ser Sevilla Fútbol Club, que haya sentimientos ahí».

«Yo soy un accionista muy pequeñito y no pinto nada, pero los grandes accionistas son las personas que deben apostar por un club fuerte, poderoso, que no hace mucho lo éramos», sentencia.