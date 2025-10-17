Suscríbete a
El Mallorca llega a Sevilla con cinco bajas confirmadas

Los de Jagoba Arrasate recuperan a Omar Mascarell y Jan Virgili para enfrentarse al conjunto de Nervión

Fede Tozzo

El Mallorca ya ha hecho oficial la convocatoria para el partido de mañana (14.00) contra el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin duda, un duelo trascendental para los baleares, últimos en la clasificación de LaLiga 25-26, con solo una ... victoria en los ocho encuentros disputados y sin haber sumado ni un solo punto fuera de casa. El equipo mallorquinista acudirá a la capital andaluza con 22 futbolistas, dos de ellos del filial.

