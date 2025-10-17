El Mallorca llega a Sevilla con cinco bajas confirmadas

El Mallorca ya ha hecho oficial la convocatoria para el partido de mañana (14.00) contra el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin duda, un duelo trascendental para los baleares, últimos en la clasificación de LaLiga 25-26, con solo una ... victoria en los ocho encuentros disputados y sin haber sumado ni un solo punto fuera de casa. El equipo mallorquinista acudirá a la capital andaluza con 22 futbolistas, dos de ellos del filial.

Los 22 convocados por el técnico navarro son los siguientes: Leo Roman, Lucas Bergström, Iván Cuéllar, Martin Valjent, Antonio Raíllo, David López, Johan Mojica, Iliesse Salhi, Javier Olaizola, Pablo Maffeo, Mateu Morey, Samu Costa, Omar Mascarell, Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre, Jan Virgili, Javi Llabrés, Vedat Muriqi, Mateo Joseph, Abdón Prats y Marc Domenech.

Las cinco bajas que sufre el equipo bermellón son las de Takuma Asano, Marash Kumbulla y Toni Lato por lesión, la de Antonio Sánchez por sanción, y la Dani Rodríguez por decisión técnica. Los únicos jugadores que ha recuperado el equipo insular son Omar Mascarell y Jan Virgili. El primero regresa tras unas molestias musculares que no le permitieron disputar los dos encuentros anteriores, mientras que el segundo se ha perdido los últimos tres partidos por su convocatoria con la selección española sub 20.

Por su parte, Matías Almeyda todavía no ha hecho oficial la convocatoria de los suyos. A falta de conocer los jugadores que salten al último entrenamiento previo al duelo frente al Mallorca, las dudas pasan, principalmente, por el estado físico de Nianzou y Alfon.