Luto en el Sevilla por Manolo Cardo: «Leyenda de nuestro club»

El Sevilla FC está de luto desde la noche del martes por el fallecimiento de Manolo Cardo, histórico entrenador de la entidad de Nervión que dirigió al equipo durante cinco temporadas entre los años 1981 y 1986. «Leyenda de nuestro club», señaló Joaquín Caparrós, presidente de honor del Sevilla, y uno de los primeros en reaccionar a una muerte que ha causado dolor en el sevillismo.

Además, de Caparrós, uno de los dos entrenadores que superan a Cardo en partidos dirigidos en el Sevilla, el expresidente José María del Nido Benavente o clubes como el Cádiz y el Xerez, donde también se sentó en el banquillo Manolo Cardo, o el propio Ayuntamiento de Coria del Río han expresado su pesar por el fallecimiento del coriano a sus 85 años de edad.

«El Sevilla FC ha perdido a una leyenda. Manolo Cardo sevillista desde la cuna hasta el tercer anillo de la bombonera. Leyenda de nuestro club. Nuestras conversaciones quedarán en mi recuerdo. Amaba nuestra cantera, amaba a nuestro club y nosotros te recordaremos siempre», escribió Caparrós poco después de conocerse la triste noticia.

El @SevillaFC ha perdido a una leyenda



— Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) September 16, 2025

«Hoy se nos ha ido Manolo Cardo, y con él una parte importante de la historia del Sevilla FC. Manolo no era solo un profesional excepcional, era un sevillista de corazón que vivía y respiraba nuestros colores. Su dedicación al club y su cercanía con la afición lo convirtieron en alguien especial, de esos que dejan huella para siempre. Hoy el Sevilla está de luto, pero su recuerdo vivirá eternamente en Nervión. Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos en estos difíciles momentos. Descansa en paz, Manolo. Gracias por todo», expuso, por su parte, el expresidente Del Nido Benavente, quien en su momento le hizo entrega del I Banquillo de Oro Ramón Encinas por su labor como técnico del equipo sevillista.

«Ha fallecido, Don Manuel Cardo Romero, nuestro querido, Manolo Cardo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Toda la familia Sevillista les acompaña en el sentimiento. Manolo Cardo batió varios récord en el banquillo del Sevilla FC, al que dirigió 156 partidos en Primera División. D. E. P., nuestro Primer Banquillo de Oro Ramón Encinas, concedido justamente en 2013», señaló Accionistas Unidos sobre la muerte del mítico entrenador.

«Ha Fallecido Manolo Cardo Romero, galardonado como Coriano del Año 2024. Desde sus inicios en el Coria CF hasta su exitosa etapa como entrenador, donde llevó al Sevilla FC a competir en Europa, Manolo ha sido siempre un embajador de nuestro municipio. Descanse en paz«, escribió el Ayuntamiento de Coria del Río.