Lukebakio piensa en volver a brillar con el Sevilla: «Sigo con la misma ilusión y motivación por devolveros todo ese cariño»

Dodi Lukebakio ha sido el futbolista más determinante del Sevilla en la temporada 24-25. El belga ha sido el máximo anotador del equipo (con once goles) aunque en la parte final del curso se echó en falta que rindiera a un mejor nivel. El atacante es uno de los principales candidatos a salir del club este verano, ya que es el futbolista con mayor valor de mercado y la situación económica del Sevilla obliga a los dirigentes a traspasar a futbolistas.

No obstante, Lukebakio ha declarado en varias ocasiones que está encantado de estar en el Sevilla y que está plenamente adaptado a la ciudad, por lo que todo hace indicar que los pretendientes del futbolista deberán centrar gran parte de sus esfuerzos en convencer al jugador.

Lukebakio por el momento no quiere saber nada sobre un posible cambio de aires y se centra en «que juntos llevaremos al Sevilla FC al lugar que se merece». A través de su perfil en la red social Instagram el futbolista belga ha publicado un mensaje de agradecimiento a la afición sevillista y ha expresado su deseo de tener revancha el próximo curso.

El mensaje completo de Lukebakio contiene lo siguiente: «La temporada ha llegado a su fin. No ha sido el año que esperábamos ni el que deseábamos, pero tengo claro que esto nos hará volver más fuertes. Gracias por estar ahí en los buenos y en los malos momentos, por vuestro apoyo constante, por vuestra exigencia y por todo lo que representa el SEVILLA FC. Ha sido una temporada complicada, pero sigo con la misma ilusión y motivación por devolveros todo ese cariño. Estoy convencido de que juntos llevaremos al Sevilla FC al lugar que se merece. Lo pasado ya no se puede cambiar, pero sí podemos aprender de ello para crecer y no repetir los mismos errores. Gracias de corazón por estar siempre. ❤️🤍 Con cariño, Vuestro Dodi Lukebakio».

