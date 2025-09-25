Lukebakio debuta en el Benfica con una asistencia en 25 minutos

Dodi Lukebakio ya demuestra su calidad en el Benfica. Después de casi un mes alejado de los terrenos de juego por un edema en el sóleo de su pierna derecha (lesión que le impidió disputar el partido ante el Girona), el ex jugador del Sevilla ha comenzado con buen pie en el conjunto portugués.

En el segundo partido de José Mourinho al frente del Benfica, Lukebakio salió desde el banquillo en el minuto 65 con 0-0 en el electrónico ante el Río Ave. Veinte minutos más tarde, todavía con el empate en el marcador, el belga realizó una gran jugada por la banda derecha para asistir a Sudakov, que anotó el 1-0 para el equipo de Lisboa. Ya en el descuento, el conjunto visitante igualó el encuentro.

Dodi Lukébakio déjà DÉCISIF avec le SL Benfica ! 🇧🇪🌟



L'attaquant belge a délivré une PASSE DÉCISIVE lors de son premier match au service des Aigles. pic.twitter.com/uJ1yLSWPkf — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 23, 2025

El futbolista de 28 años que traspasó el Sevilla al Benfica por una cifra cercana a los 25 millones de euros, marcó su segundo gol en esta campaña, después de hacer el primero con la camiseta sevillista en el encuentro ante el Athletic Club.

A pesar de los resultados negativos, el atacante belga ha sido una de las bazas más importantes de la entidad nervionense en las últimas dos temporadas. Lukebakio disputó en el Sevilla un total de 68 partidos, en los que anotó 17 goles y dio tres asistencias. Además, la temporada pasada fue el máximo anotador del cuadro hispalense con once goles.

