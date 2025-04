Lukebakio, Agoumé, Juanlu... los jugadores se despiden de Pimienta

La destitución de García Pimienta no ha pillado de sorpresa a nadie dentro del vestuario del Sevilla. No obstante, la decisión no ha sido recibida de la misma forma por todos los jugadores de la plantilla. Si Suso dejó un enigmático mensaje a través de sus redes tras saltar la noticia, hay otros compañeros que han sido más transparentes a la hora de encarar esta marcha.

Es el caso de Juanlu, Lokonga, Lukebakio y Agoumé, los cuales han querido tener palabras de agradecimiento para Xavi García Pimienta, el cual también publicó este pasado lunes un mensaje de despedida en la que destacó las virtudes del grupo blanquirrojo.

Ante estas palabras, los citados jugadores quisieron tener un gesto con su extécnico y desearle mucha fuerte para su próxima etapa. «Muchas gracias por todo lo que me diste, míster ¡Te deseo lo mejor», fue el mensaje unánime que difundieron los jugadores a través de sus canales personales.

No obstante se ha echado en falta la reacción de algunos 'pesos pesados' del equipo como Gudelj, Badé o Saúl Ñíguez, que suelen ser muy activos en sus redes sociales. El central francés ha sido uno de los jugadores más críticos con el catalán e incluso ha llegado a cuestionar públicamente su trabajo (el día del derbi sevillano). También José Ángel Carmona ha cuestionado abiertamente algunas decisiones de Pimienta y tampoco le ha dedicado ningún mensaje de despedida (al menos de forma pública).