El lujo de bajar la guardia no está al alcance del Sevilla FC

Las desconexiones puntuales e incluso la suficiencia en algunos tramos le cuestan demasiado caras al equipo

Almeyda insiste en la máxima concentración y sacrificio colectivo para minimizar errores y crecer

Almeyda y la reprimenda de un aficionado del Sevilla: «Me dijo verdades y las tuve que aguantar»

Almeyda, en un entrenamiento del Sevilla FC
Almeyda, en un entrenamiento del Sevilla FC Manuel Gómez / ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

La fea derrota contra el Mallorca deja en Nervión un poso reflexivo ineludible para el equipo de Almeyda. Una enseñanza que el grupo debe tomar con el máximo pudor posible y aprovecharla para atenuar los puntos débiles que todos sabían de antemano que ... estaban ahí, que pueden asomar en cualquier situación de partido, dentro de un proyecto que en su percepción global hace crecer al Sevilla después de los intentos fallidos del club en las últimas temporadas de indolencia futbolística. No en vano, el fútbol y las sensaciones generales indican que el conjunto nervionense fue mejor que su rival en el duelo del pasado sábado y que la súbita descomposición del equipo se originó claramente en una cadena de errores propios difíciles de justificar y que propiciaron que el Mallorca, que aparecía por el Sánchez-Pizjuán como colista de LaLiga, le diera la vuelta al partido con tres goles en diez minutos (1-3). Ni siquiera se trata de señalar los fallos individuales, puntuales, de Suazo, Januzaj o Marcao (algunos, reincidentes), ya que tampoco el resto estuvo ducho en las ayudas y las coberturas contra esas pifias defensivas.

