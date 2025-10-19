Luis Fabiano cuestiona a Haaland: «Tiene 30 oportunidades y mete tres goles. Yo marcaría 10 ó 20»

Luis Fabiano fue uno de los jugadores que pasaron a la historia del Sevilla FC. El delantero brasileño fue testigo y protagonista de la época dorada del conjunto de Nervión en la primera década del presente siglo. Dos Europa League (2006 y ... 2007), una Supercopa de Europa (2006) y una Copa del Rey (2007) son los títulos que levantó Luis Fabiano con la elástica hispalense. Además, el que fuera punta del Sevilla, es el quinto máximo goleador de la historia del club con 105 goles en 230 partidos.

En esta semana, se ha viralizado una entrevista que concedió hace casi dos años en Benja Me Mucho. En ella, Luis Fabiano hizo unas declaraciones sobre Erling Haaland en la que ponía en cuestión la eficacia del noruego de cara a portería. «Tiene 30 oportunidades y marca tres goles. Si yo tuviera 30 oportunidades, marcaría entre 10 y 20. Esa es la diferencia«, comentó el ex jugador carioca. Estas palabras, no solo han sorprendido a los aficionados al fútbol, sino que también dejó impresionado al propio entrevistador, respondiéndole que »Gabriel Jesús, que fue una máquina en el Manchester City, no hizo eso«.

Además, el ex jugador del Sevilla no tuvo pelos en la lengua al afirmar que «con ese equipo y las oportunidades que tiene habría batido los récords de Haaland». El que fuera delantero de la entidad nervionense recuerda que «yo también lo hice en Sevilla, que no era un Real Madrid».

Cabe destacar que Haaland lleva 136 goles en 155 partidos oficiales con la camiseta del Manchester City. En lo que respecta a esta campaña, el noruego ha marcado doce goles en los nueve partidos disputados.