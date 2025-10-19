Luis Fabiano cuestiona a Haaland: «Tiene 30 oportunidades y mete tres goles. Yo marcaría 10 ó 20»

Suscríbete a
El antiguo delantero del Sevilla FC puso en tela de juicio la eficacia goleadora del ariete del Manchester City

La venta del Sevilla FC entra en su fase decisiva

Luis Fabiano celebrando un gol con el Sevilla FC
Alberto Moreno

Luis Fabiano fue uno de los jugadores que pasaron a la historia del Sevilla FC. El delantero brasileño fue testigo y protagonista de la época dorada del conjunto de Nervión en la primera década del presente siglo. Dos Europa League (2006 y ... 2007), una Supercopa de Europa (2006) y una Copa del Rey (2007) son los títulos que levantó Luis Fabiano con la elástica hispalense. Además, el que fuera punta del Sevilla, es el quinto máximo goleador de la historia del club con 105 goles en 230 partidos.

