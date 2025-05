Luis Alberto explica por qué no pudo volver al Sevilla FC

Tras ocho temporadas en la Lazio y varios intentos en Nervión por repatriarlo, su vuelta al Sánchez-Pizjuán resultó imposible y Luis Alberto Romero puso rumbo a Catar, a las filas del Al-Duhail donde actualmente milita. El jugador ha explicado ahora que aquella opción de volver a España fue «prácticamente imposible», porque casi ningún equipo de nuestra liga podía pagar su cláusula de 11 millones de euros.

Sin embargo, Luis Alberto ha dejado claro en una entrevista concedida a Marca que le hubiera encantado volver a vestir la camiseta del conjunto nervionense o, en su defecto, la del Cádiz. «Nunca me he escondido y no lo voy a hacer ahora. Siempre he dicho que me hubiera gustado volver a Sevilla o Cádiz«, ha reconocido el centrocampista.

A sus 32 años y a las puertas de un nuevo mercado de fichajes que está a punto de comenzar, nunca se puede descartar nada en el mundo del fútbol. Fue el pasado verano cuando dejó el fútbol italiano para fichar por el Al-Duhail de Catar, donde ha anotado 4 goles y ha dado 12 asistencias. «Fue un cúmulo de varias cosas. No quería seguir en Italia porque no me veía en otro equipo que no fuera la Lazio. Me atraía la idea de volver a España, pero era prácticamente imposible. Además, Al Duhail llevaba dos años detrás mí y le di la palabra«, asevera el de San José del Valle.

«Quería vivir otras experiencias diferentes y, aunque al principio tuve dudas, creo que tomé la decisión correcta para mí y para mi familia. Estamos muy felices aquí«, concluyó Luis Alberto sobre su experiencia en Catar.