Luis Alberto ve brotes verdes en el Sevilla: «El equipo está mejor con Almeyda»

El exsevillista descarta un regreso a Nervión, aunque admite que echa de menos la ciudad

Monchi: «Por plantilla, el Sevilla debe mirar más para arriba que para abajo»

Siempre vinculado al Sevilla FC, Luis Alberto, jugador actual del Al Duhail SC, ha hablado de la situación del equipo en el que se crió y, a la vez, ha vuelto a descartar un regreso al club hispalense. El jugador se encuentra ... feliz en Catar y tiene claro que quiere ir «año a año», tal y como ha declarado en una entrevista concedida a Marca.

