Luis Alberto ve brotes verdes en el Sevilla: «El equipo está mejor con Almeyda»

Siempre vinculado al Sevilla FC, Luis Alberto, jugador actual del Al Duhail SC, ha hablado de la situación del equipo en el que se crió y, a la vez, ha vuelto a descartar un regreso al club hispalense. El jugador se encuentra ... feliz en Catar y tiene claro que quiere ir «año a año», tal y como ha declarado en una entrevista concedida a Marca.

Luis Alberto ha admitido que ve este año mejor al equipo respecto a las dos últimas campañas: «El Sevilla pasó por un momento muy bonito en los últimos años. Ahora, no sé por qué, tal vez por una no buena gestión, están pasando por un mal momento. Este año va a ser un poco diferente a los dos últimos, veo al equipo mejor con el Pelado Almeyda. Espero que puedan terminar en una posición cómoda y a partir de ahí intentar ser un proyecto como antes«.

El gaditano ha reconocido que guarda muy buenos recuerdos de su etapa en el Sevilla, en la que hizo multitud de amistades: «Llegué muy joven, con 11 años, conocía a tanta gente que hasta el día de hoy tengo la suerte de tenerlos como amigos. Por ejemplo, a Alberto Moreno, que coincidí con él jugando desde pequeño y con Sergio Rico, que da la casualidad que ahora estamos aquí juntos. Para mí el Sevilla era mi casa y gracias a ellos pude ser jugador«.

«Intento divertirme en lo que me quede y disfrutar del fútbol»

Al futbolista se le ha relacionado en multitud de ocasiones con el Sevilla, la rumorología sobre una posible vuelta al club de Nervión ha sido habitual, pero por una cosa o por otra, nunca ha llegado a concretarse. Sobre este asunto, Luis Alberto no ha querido mojarse: «No lo sé. Una vez que vine aquí ya no quise pensar en nada más. Sólo en pasar año a año, intentar divertirme en lo que me quede y disfrutar del fútbol que seguramente después lo echaré mucho de menos. Echo más de menos a Sevilla y Cádiz porque ahí está mi familia, la de mi mujer y estoy a caballo entre esas dos«.