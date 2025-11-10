Luci: «En mi otra etapa estaba más encorsetado, ahora me veo mucho más liberado»

Luci Martín, nuevo entrenador del Sevilla Atlético, se ha pasado por 'La Cantera', programa de Sevilla FC+, para valorar sus primeros días en esta segunda etapa como técnico del filial sevillista, tras la marcha de Jesús Galván al CD Mirandés de LaLiga ... Hypermotion.

En la entrevista, el preparador onubense ha contado sus impresiones sobre cómo ha vivido su vuelta a los banquillos del filial nervionense: «La responsabilidad es la misma porque estaba en los entrenamientos, en el vestuario, ayudando desde arriba en los partidos, participando en todo... Y mira dónde he acabado. Es un accidente, en este caso bueno, para la progresión de Jesús Galván en Segunda. Tengo que estar agradecido porque no hubo dudas, el club me lo puso por delante y no dudé. Ahora, paso de ser un ayudante más a ser el responsable».

También ha destacado que ha rechazado varias ofertas como asistente en el extranjero por su deseo de volver a ser entrenador: «Yo ya sabía que tenía que buscarme las habichuelas porque siempre me he sentido entrenador. Son 17 años con Joaquín Caparrós, he aprendido mucho con él pero tenía que cortar ese cordón. El año pasado en el primer equipo nos volvimos a unir y yo soy consciente de que soy el segundo de Joaquín para mucha gente. Me salieron ofertas en México con Guille Abascal, en Armenia o en Arabia como segundo, muy importantes a nivel económico. Pero yo no quería ser segundo entrenador y el club me ofreció la opción de estar en la Cantera. Mi vocación es la de ser entrenador y en esta vida es muy importante estar preparado. Conozco bien al equipo y la categoría, una Primera RFEF que ha dado un pasito hacia arriba este año», declaró Luci.

Cuestionado acerca de cuáles son las diferencias respecto al Luci que entrenó al Sevilla Atlético en la temporada 18-19, el lepero no dudó: «Como persona soy el mismo. Vas siendo más maduro, el crecimiento de tus hijos te ayuda también a saber cómo tratar a gente tan joven. En la otra etapa nos costó al principio y luego despegamos, pero sí te digo que estaba más encorsetado. Ahora estoy mucho más liberado para desarrollar todo este estudio que he hecho en estos años. El Sevilla Atlético siempre tiene un perfil de jugadores, sabemos que hay que tener paciencia en una categoría tan competitiva pero sin olvidar la formación. Creo que soy más exigente que entonces. Un capitán de aquella época me dijo que era demasiado buena persona y ahora he cambiado. A veces tienes que cortar. En esa gestión creo que he cambiado».

El entrenador del filial blanquirrojo no quiso desaprovechar la oportunidad para agradecer al Sevilla todo lo que han hecho por él durante su carrera deportiva: «Yo llegué con 15 años y me fui con casi 23. Era un chiquillo de Lepe y el Sevilla me ayudó a ser futbolista y a terminar mi carrera, incluso económicamente. Si algo le debo al Sevilla es mi formación como persona. Me fui de aquí con mucho dolor y aterricé en el Recreativo. Te das cuenta de que fuera del Sevilla hace mucho frío. Ahí coincido con Joaquín y me ponía hasta estando cojo. Yo dejo el fútbol con 30 años porque me había destrozado la rodilla después del Mundial sub-20 en una pretemporada con el primer equipo. Cada vez que entro a la ciudad deportiva miro esa portería del campo 2. Mi vida siempre ha estado ligada al Sevilla y es mi casa, porque me lo han demostrado siempre», manifestó el técnico onubense.

Para acabar, Luci evaluó la etapa de Jesús Galván al frente del Sevilla Atlético, dejando claro lo que más le gusta de la plantilla: «Cambiaremos cosas, pero este equipo tiene una identidad que me gusta. Seguiremos siendo un martillo en cosas que ya Jesús había detectado. El equipo tiene algo que en los filiales es difícil, que es competir e ir hacia delante. Eso no lo quiero perder, pero con el equilibrio de saber jugar con más inteligencia. Hoy la juventud está acostumbrada a que se lo den todo mascado, pero tenemos que exigirles. Para dar el pasito al primer equipo tienes que interpretar bien el juego. Tenemos que ser exigentes porque se acomodan».