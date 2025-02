La losa de las lesiones, demasiado pesada en este Sevilla FC

El Sevilla se marcha al parón entre dudas y con el mal sabor de boca que le dejan las dos últimas derrotas ante la Real Sociedad (0-2) y el Leganés (1-0). Sendos tropiezos han tirado por tierra el camino labrado por ... el entrenador con un grupo que parecía crecer en juego y rendimiento hace escasas semanas. Los factores del desvío son varios. Resaltan en primer lugar los fallos individuales de algunos futbolistas que han condenado al equipo en esos encuentros. El absurdo penalti de Marcao sobre Zubimendi en el Sánchez-Pizjuán anuló las ya de por sí escasas esperanzas que albergaron los sevillistas de rascar algo sobre una Real que impuso su mando en Nervión desde el comienzo del choque. Apenas una semana después, en la casa de un recién ascendido, pifia similar y partido al traste por otro error pueril y no forzado de los de Pimienta. En esta ocasión, Agoumé falló en la salida de la pelota y terminó derribando a Cissé dentro del área cometiendo una pena máxima ridícula. El Leganés no desaprovechó el regalo. Quedaban diez minutos de partido y el Sevilla FC se quedaba con uno menos y volvía a dispararse en el pie dejando escapar el puntito que al menos llevaba en sus alforjas hasta la fatídica acción del centrocampista francés.

Pero los malos resultados de estas dos semanas no sólo encuentran explicación en los planteamientos técnicos o los fallos individuales. En una plantilla confeccionada con la calidad y recursos justos, despojada de líderes de peso, el hándicap de las lesiones hace más daño si cabe y se convierte en una losa imposible de soportar para este Sevilla de entreguerras. García Pimienta tiene responsabilidad sobre decisiones que puede tomar y no tomó durante el partido, como impedirle a Agoumé que juegue la pelota en una zona de riesgo máximo cuando el choque está cerca de concluir. Sin embargo, ante el Leganés y también contra la Real hace una semana, todo hay que decirlo, el técnico catalán apenas encontraba en su banquillo alternativas desequilibrantes para poder virar el rumbo de los partidos con sus cambios. No en vano, frente a los donostiarras no realizó su primera sustitución hasta el minuto 73 (Sow por el desafortunado Marcao), mientras que el sábado volvió a aguantar hasta el 73 de nuevo para relevar a Iheanacho por Navas. Posteriormente, no cambió más hasta el minuto 88, en el que Pimienta metió a la desesperada en el campo a Peque y a Juanlu por Sow y Carmona. Sólo hizo tres permutas.

Y es que la pasmosa realidad justifica prácticamente la tardanza o reticencia del entrenador a realizar cambios en su equipo. No ve soluciones en el banquillo que mejoren lo que tiene sobre el campo, lo que se convierte en un engorro para el técnico. Las alternativas de nivel son limitadas o inexistentes. Aparte de las tres sustituciones que hizo ante el Leganés, Pimienta tenía de suplentes a Isra, Ramón Martínez, Matías Árbol, Alberto Flores, Marcao, Barco, Montiel y Pedro Ortiz… muy poquitos recursos de peso sin duda para intentar darle la vuelta a un partido de Primera división.

En este sentido no cabe duda de que la plaga de lesiones que ha castigado al vestuario en las últimas semanas afecta indiscutiblemente al rendimiento de un plantel con poco fondo de armario y cogido con alfileres en determinadas posiciones. Y es que no se trata de dos o tres bajas. García Pimienta, cuando parecía ensamblar su equipo y hacerlo competir, se ha quedado si media docena de sus futbolistas titulares, o lo que es lo mismo, ha perdido a medio equipo, una losa demasiado pesada para este Sevilla. Tiene en la enfermería al portero Nyland, a los centrales Nianzou y Badé, al mediocentro Saúl Ñíguez y al extremo Ejuke. Además, otros dos jugadores que podían dar soluciones en las bandas, como Suso y Stanis Idumbo, tampoco han podido estar disponibles. La amplia lista de ausencias importantes supone un lastre difícil de sortear para los sevillistas. El parón servirá para recuperar jugadores. Se espera que los centrales, además de Suso e Idumbo, puedan estar aptos para el choque contra el Rayo del domingo 24 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.