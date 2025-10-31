Suscríbete a
+Nervión

Lopetegui: «Este año no veo mal al Sevilla»

El exentrenador del equipo nervionense y seleccionador de Qatar comenta en una entrevista que «no tiene mala pinta el proyecto»

Manolo Jiménez, el último en ganar un Atlético - Sevilla en liga: «El equipo está mucho mejor con Almeyda»

Julen Lopetegui, durante su acto de despedida del Sevilla
Julen Lopetegui, durante su acto de despedida del Sevilla Maya Balanya
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Julen Lopetegui ha conseguido clasificar a la selección de Qatar para el Mundial del próximo verano de 2026. El técnico vasco ha hecho historia con el combinado arábigo, ya que nunca se había clasificado para este campeonato al haber participado en una ... ocasión en este torneo en calidad de anfitriona. Con motivo de esta hazaña, Lopetegui ha sido entrevistado por Marca y también ha sido preguntado por su pasado como entrenador del Sevilla y por cómo ve el presente del equipo nervionense.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app