Lopetegui: «Este año no veo mal al Sevilla»

Julen Lopetegui ha conseguido clasificar a la selección de Qatar para el Mundial del próximo verano de 2026. El técnico vasco ha hecho historia con el combinado arábigo, ya que nunca se había clasificado para este campeonato al haber participado en una ... ocasión en este torneo en calidad de anfitriona. Con motivo de esta hazaña, Lopetegui ha sido entrevistado por Marca y también ha sido preguntado por su pasado como entrenador del Sevilla y por cómo ve el presente del equipo nervionense.

«Estuvimos tres años y pico en los que hicimos historia», comenzaba diciendo Lopetegui al referirse a su pasado como sevillista. «Ganamos la Europa League, pero, sobre todo, pongo en valor meternos en Champions tres campañas seguidas, siendo cuartos y hasta terceros. Eso nunca había pasado. El recuerdo del equipo y la ciudad es maravilloso. El derbi sevillano no existe en ninguna parte del mundo. Se vive un mes antes y un mes después. En una familia puede haber un hijo del Betis y una madre sevillista, pero entre ellos se entienden. Es mejor no meterse », proseguía.

Con respecto al presente, Lopetegui afirma que «este año no veo mal al Sevilla».«No tiene mala pinta el proyecto. Antonio Cordón ha hecho muy buen trabajo hasta ahora», añadía. Durante la entrevista, el entrenador vasco igualmente reconoce que ha tenido opciones de regresar a España, pero que «a mí me gustan los retos y éste de Qatar era mayúsculo, tal y como estaba la cosa, con pocas posibilidades de ir al Mundial». «Me movía mucho, y no era tiempo para regresar a LaLiga», indicaba también.