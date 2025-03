Lokonga «no debe tener una lesión», dice García Pimienta

El día en el que Saúl Ñíguez volvía a jugar unos minutos con el Sevilla en un partido oficial de la presente temporada, tras más de dos meses lesionado, saltaban por un momento las alarmas en el centro del campo del equipo nervionense cuando Lokonga, que cuajó un buen partido frente al Osasuna, pedía el cambio. El centrocampista belga, cedido en Nervión por el Arsenal inglés, sentía una molestia y, en el minuto 86, Xavi García Pimienta decidía sacarlo del terreno de juego para dar entrada a Agoumé.

Al término del partido, ante los medios de comunicación, el entrenador barcelonés del Sevilla explicó sobre la sustitución de Lokonga que «ha sentido algo en el aductor, le he preguntado y no ha sentido una rotura. No debe de ser lesión».

Así las cosas, aunque durante la jornada de mañana se podrá conocer algo más sobre lo que ha podido sentir Lokonga, no parece que se trate de una lesión importante.

Con todo ello, el joven futbolista belga, que en la última fecha FIFA volvió a jugar con la selección absoluta de su país más de tres años después de su debut, en septiembre de 2021, podrá estar a disposición de García Pimienta para los próximos encuentros, aunque lo más normal será que descanse en el choque de la Copa del Rey frente al Olot, previsto para este próximo jueves 5 de diciembre en tierras catalanas (21 horas).