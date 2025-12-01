La loca estadística de los goles esperados del Sevilla FC

Hace apenas un mes, el Sevilla FC era uno de los equipos de LaLiga que más destacaba en puntería. El partido trampa ante el Barcelona ha maquillado en exceso las estadísticas sevillistas, ocultando el verdadero rostro del plantel de Nervión. Si bien, el ... conjunto de Matías Almeyda arrancó la campaña puntuando por encima de lo esperado, el bache en el que se ha sumido en estas últimas semanas vuelven a despertar las suspicacias sobre la calidad del grupo dirigido por el argentino.

Si ante el Espanyol, el Sevilla FC cuajó un buen partido, pero le pesó la falta de efectividad de cara a portería, en el derbi sevillano los de Almeyda registraron varias estadísticas que dejan poco margen a la esperanza. Y es que el Sevilla registró tan solo un 0,35 de goles esperados contra el Real Betis durante el encuentro de esta pasado domingo, se trata de su peor registro en un derbi en casa en la competición desde que se contabiliza este dato (2009-10).

En resumen, este dato arroja que el Sevilla prácticamente no tuvo oportunidad de marcar ni un gol ante los de Manuel Pellegrini. Una ineficacia de cara a portería que ha ido agravándose en estas últimas semanas, lo cual es llamativo, puesto que el Sevilla llegó al parón de octubre con esta estadística muy por encima de lo esperado.

Tras la victoria ante los de Hansi Flick, el Sevilla había marcado un total de seis goles más de lo esperado hasta la fecha, sin contar el penalti ante el Barcelona. De esta forma, los de Almeyda llegaron al parón de octubre con 14 goles, erigiéndose como uno de los equipos más eficaces de cara a portería en esos momentos.

Una estadística que ha cambiado por completo en el último mes y medio. Y es que el Sevilla sólo ha logrado marcar cuatro goles en las últimas seis jornadas. Un panorama desalentador, que le está costando muchos puntos al cuadro nervionense.