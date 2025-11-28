Suscríbete a
+Nervión

Así llega el Sevilla al derbi contra el Betis: clasificación y últimos resultados

La derrota ante el Espanyol sentó como un jarro de agua fría a los de Matías Almeyda, que cuajaron uno de los mejores partidos desde que llegó el argentino

Matías Almeyda, el factor diferencial del Sevilla para preparar el derbi

Peque cae protegiendo la pelota delante de Pol Lozano en el partido contra el Espanyol
Peque cae protegiendo la pelota delante de Pol Lozano en el partido contra el Espanyol efe
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC llega, otro año más, al gran derbi por debajo de su eterno rival. Tras años de hegemonía sevillista, en lo que a clasificación y estabilidad se refiere, será la tercera temporada consecutiva en la que el cuadro de ... Nervión afronte este duelo con menos puntos que su máximo rival. No obstante, Matías Almeyda llega a su primer derbi sevillano como entrenador con el equipo asentado en la mitad de la tabla y con cierto desahogo de puntos sobre el descenso. Con cinco victorias y un sólo empate, los nervionenses suman 16 puntos y están igualados con la Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano. De esta forma, el Sevilla se encuentra actualmente a la misma distancia de los puestos de descenso que de los que dan acceso a Europa. Cinco son los puntos que lo separan del Betis, pudieron ser dos si el buen partido que el conjunto blanquirrojo ante el Espanyol se hubiera traducido en puntos. Pero aquí no se ha venido a hablar de fútbol ficción, sino de datos tangibles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app