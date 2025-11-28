Así llega el Sevilla al derbi contra el Betis: clasificación y últimos resultados

El Sevilla FC llega, otro año más, al gran derbi por debajo de su eterno rival. Tras años de hegemonía sevillista, en lo que a clasificación y estabilidad se refiere, será la tercera temporada consecutiva en la que el cuadro de ... Nervión afronte este duelo con menos puntos que su máximo rival. No obstante, Matías Almeyda llega a su primer derbi sevillano como entrenador con el equipo asentado en la mitad de la tabla y con cierto desahogo de puntos sobre el descenso. Con cinco victorias y un sólo empate, los nervionenses suman 16 puntos y están igualados con la Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano. De esta forma, el Sevilla se encuentra actualmente a la misma distancia de los puestos de descenso que de los que dan acceso a Europa. Cinco son los puntos que lo separan del Betis, pudieron ser dos si el buen partido que el conjunto blanquirrojo ante el Espanyol se hubiera traducido en puntos. Pero aquí no se ha venido a hablar de fútbol ficción, sino de datos tangibles.

El problema principal del Sevilla FC desde hace varias campañas es que no es capaz de controlar las áreas, lo que se está traduciendo en poca efectividad de cara a portería y errores groseros a la hora de interceptar al rival en campo propio. Si bien, durante el primer mes y medio de competición, el Sevilla superó con creces el número de goles esperados por partido, esta cifra ha ido menguando hasta el punto en el que los de Almeyda sólo han logrado marcar cuatro goles en las últimas cinco jornadas de LaLiga. Las derrotas consecutivas ante Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1), Atlético de Madrid (3-0) y Espanyol (2-1) no han sido demasiado gravosas en este primer tercio de la competición, al estar un gran grueso de los equipos aún calibrándose.

Y es que el Sevilla sólo ha sumado tres de los últimos quince puntos, ante Osasuna justo antes del parón de noviembre. Un dato que sería alarmante si no fuera porque a lo largo de su primer mes liguero, el equipo sevillista registró más victorias de las acostumbradas estos años y, por tanto, un colchoncito humilde en el que sostenerse. Bien es cierto que las lesiones han acompañado todo este tiempo a Matías Almeyda, el cual no ha logrado definir un once fijo o de garantías para esta carrera de fondo que es LaLiga. Ante el Betis, el técnico argentino no podrá contar ni con Rubén Vargas ni con Suazo, un auténtico lío para el equipo, que perderá dinamita en este Sevilla - Betis del próximo 30 de noviembre.

Un dato curioso es que Almeyda sólo ha empatado en una ocasión desde que ocupa el banquillo sevillista y las malas lenguas insisten en la necesidad de llegar a un punto intermedio en los partidos para sumar al menos de uno de vez en cuando. Tras el derbi, el Sevilla tendrá por delante tres jornadas ligueras ante Valencia, Oviedo y Real Madrid. Muy mal se tendría que dar la cosa para que no cerrara el último mes del año puntuando y dando pasos en firme a la permanencia lo más pronto posible.