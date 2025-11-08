Lisci duda con Aimar y avisa sobre Nervión: «Allí un centro lateral parece una ocasión de gol»

Un punto como visitante y 20 partidos sin conocer la victoria como visitante son números que preocupan en Osasuna antes de la visita al Sevilla. «Es importante puntuar antes de ir al parón», aseguró Alessio Lisci, entrenador del equipo rojillo, que advirtió de ... la dificultad que siempre supone jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. «Allí un central lateral parece una ocasión de gol», señaló Lisci, que mantiene la duda de si colocar de inicio a Aimar Oroz, que regresó al equipo el pasado lunes tras mes y medio lesionado.

«Cuando juegas fuera de casa, hay que saber en cada momento qué hay que hacer, no vivirlo desde el corazón y sí desde la cabeza. Y más en estadios así donde las emociones siempre están multiplicadas porque hay mucha afición y aprietan mucho. Tú vas a un campo con poca gente y un centro lateral no te supone nada y lo defiendes. Y en el Sánchez-Pizjuán, un centro lateral parece que es una ocasión de gol. Lo mismo que pasa cuando estamos nosotros en El Sadar, que cualquier balón que pasa por ahí, parece que es peligro. Hay que vivir esas situaciones estando fríos», indicó el técnico osasunista, a quien también le preocupa el estilo que impone el Sevilla de Matías Almeyda: «En los momentos en que se parta el partido, porque el Sevilla es un equipo que muchas veces te parte los partidos y es una forma de jugar que me parece que está muy bien. Tenemos que intentar controlarlo y son situaciones de gestión de tiempo y de ritmo de partido que necesitas madurez y experiencia para gestionarlas».

Sobre la dinámica negativa lejos de El Sadar, Lisci consideró que tampoco debe obsesionar a sus jugadores. «No es que vayamos a Sevilla y como puntuamos fuera de casa vamos a tumba abierta, vamos a intentar meter tres goles y tenemos que ganar sí o sí. No. Hay que hacer las cosas siempre con criterio y entender que hay momentos para todo. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que estar tranquilos y competir a base de puntuar, puntuar y puntuar», comentó el italiano, que quiere llegar al parón con mejores guarismos: «Si ganas en Sevilla coges la ilusión otra vez porque luego juegas en casa. Si no ganas o pierdes, otra vez el miedo. Por mucho que hayamos puntuado fuera de casa, el estar bien o el estar mal es un hilo finísimo que depende de que Budimir meta un penalti o no, que los suele meter».

«Los parones dan para pensar. Cuando la clasificación no está bien y tienes tiempo para pensar siempre es peor para todos. Si vas con la clasificación un poco mejor… el día del Getafe ganamos con malas sensaciones, pero ganamos, y está todo bien. Es importante antes del parón siempre puntuar para que no haya tiempo de pensar demasiado pensamientos malos», expuso Lisci, que no quiso dar pistas sobre su esquema de juego: «El otro día enganchamos transiciones, que es algo que nos ha costado con defensa de cinco. Hay situaciones que tenemos que ajustar, ya que hemos tenido demasiadas prisas. Vamos a jugar con cuatro o con cinco, es algo vivo. Depende de cómo vaya yendo el partido, seguramente se vean las dos cosas».

Sobre las ausencias del equipo, que añade las bajas de Lucas Torró y Budimir, Lisci no quiso que sirvan como excusa. «Mi vida siempre ha sido así, tenemos que buscar soluciones y oportunidades de crecimiento», indicó el técnico, que dejó en el aire la posible titularidad de Aimar Oroz: «Hay que valorarlo, ya que ha sido una semana muy corta, no sabemos lo que puede aguantar. Tenemos que valorar si está o no de titular, es la gran duda. Arriba tenemos gente como Kike o Sheraldo que han jugado menos y pueden entrar. Si Aimar no es titular, nos aportará desde el banquillo».