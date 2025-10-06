«¡Liquídenlo!», la arenga de Almeyda ante el Barcelona aún con el 1-0 en el marcador

El Sevilla FC ganó por fin como local en LaLiga en la presente temporada 25-26 y qué mejor manera de hacerlo que ante el vigente campeón de LaLiga, el FC Barcelona. Una goleada por 4 a 1 que no hace más que confirmar las buenas sensaciones que ha mostrado el primer equipo nervionense, sobre todo en los últimos encuentros desde el parón de septiembre hasta ahora con un 10 de 15 (tres victorias, un empate y una derrota) que ha hecho que el conjunto que dirige Matías Almeyda haya llegado a la fecha FIFA del mes de octubre encaramado a la sexta plaza, con 13 puntos empatado con el Atlético de Madrid, el Elche y el Athletic Club.

La goleada al Barcelona comenzó poniéndose de cara muy pronto, tras el 1 a 0 de Alexis Sánchez a su exequipo de penalti en el minuto 13. Fue pasada la media hora de juego cuando el árbitro del partido, Muñiz Ruiz, indicó la pausa de hidratación, que los equipos aprovechan para refrescarse y recibir indicaciones de sus entrenadores. Ahí apareció una arenga de Almeyda que caló entre sus pupilos: «Recuperan y ya saben lo que planificamos. Después, los cambios de frente están para los dos lados. Aprovechá que está amonestado (en referencia a Gerard Martín), toque, devolución y pasá. ¡Liquídenlo, hay que liquidarlo!». Justo después, en el minuto 36, llegó el 2 a 0 de Isaac Romero.

Luego, al término del partido, Almeyda reconoció ante los medios de comunicación que «teníamos muy estudiado lo que teníamos que hacer. Vamos por buen camino», al mismo tiempo que reconoció que el Barcelona es un rival ante el que hay que rozar la perfección puesto que «cuando te descuidas un segundo, te lastiman».

Además, también argumentó el técnico azuleño que «todos se están entregando el máximo. Si analizamos el equipo no hay uno que haya salido, sobresalió el equipo y es lo que más me gusta. De eso va este juego. Es nuestra manera y nos va a llevar a conseguir cosas importantes», sentenció Almeyda.