«Línea media»: Nervión le sigue dejando más deberes a Matías Almeyda

El Mallorca silenció Nervión. Tras una hora sin dar facilidades al rival, el Sevilla FC concedió tres equivocaciones en diez minutos que el equipo bermellón castigó para llevarse los tres puntos. Un escenario similar al de la derrota ante el Villarreal, que también ... aprovechó las concesiones sevillistas para conseguir la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Patrones de partido que se repiten y que señalan tanto a los futbolistas, con esas malas elecciones individuales, como al entrenador, que tiene que seguir puliendo las carencias de la plantilla con más trabajo.

Ningún sevillista esperaba el desenlace que se acabó viendo ante el Mallorca, pero el golpe del 1-1 de Muriqi tumbó al Sevilla. Se quedó noqueado el equipo de Almeyda tras el primer tanto bermellón. Sin capacidad de reacción, pese a que el entrenador sí introdujo cambios en el terreno de juego. Acumulando más pérdidas y errores evitables que fueron facilitando la tarea a un Mallorca que llegó como colista a Nervión y que salió con tres puntos que le dieron oxígeno a Jagoba Arrasate.

«En el segundo tiempo cometimos muchos errores», admitió Almeyda, que no pudo frenar esa sangría de su equipo. Ni las advertencias del entrenador durante la semana a sus futbolistas surtieron efecto cuando el Mallorca logró la igualada. Había avisado el argentino a sus futbolistas de la necesidad de mantener la intensidad y la concentración hasta el final, pero el equipo se salió del partido. «Éste es un trabajo de equipo. Es el equipo el que se tiene que partir el alma; si no, no alcanza», admitió Almeyda.

4 Puntos Los que ha sumado el Sevilla de Almeyda en el Sánchez-Pizjuán en cinco encuentros

Tras cinco partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla sólo ha sumado cuatro puntos. Una victoria ante el Barcelona y el empate ante el Elche, más las derrotas ante Getafe, Villarreal y Mallorca. Un pobre bagaje para las aspiraciones del entrenador, que quería revertir esa tendencia con la segunda victoria seguida como local. El buen rendimiento como visitante mantiene al Sevilla en la zona alta de la tabla, pero Almeyda sabe que tiene que encontrar la tecla para mejorar en casa.

La filosofía del entrenador

«Línea media, línea media», es una de las frases más repetidas por Almeyda. No quería el argentino euforia tras la contundente victoria ante el Barcelona, pese a esa necesidad que tenía el sevillismo de reencontrarse con su equipo, pero tampoco quiere que su equipo se quede tocado por la remontada del Mallorca. Saber competir con todas las circunstancias que ofrece un campeonato para buscar esa continuidad en el rendimiento con la que se puedan conseguir resultados.

«No siempre hay que arrimarse cuando uno gana. De hecho, cuando gano, nunca me arrimo. Estaba bien escucharlo y que se desahogara; se desahogó con toda su alma», indicó Almeyda sobre esa conversación con un aficionado al finalizar el partido. Un mensaje en la línea del pensamiento del argentino, que también viene preparando a sus jugadores para superar las adversidades. La derrota ante el Mallorca supone un jarro de agua fría, pero para Almeyda será el momento de volver a unirse como equipo. Ése será el reto para comenzar una semana que termina el viernes en San Sebastián. Otra prueba para medir la madurez de su vestuario.