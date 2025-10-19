Suscríbete a
«Línea media»: Nervión le sigue dejando más deberes a Matías Almeyda

Diez minutos de errores evitables reabrieron las heridas defensivas del equipo sevillista

Matías Almeyda ordena a sus jugadores durante el partido ante el Mallorca
Samuel Silva

El Mallorca silenció Nervión. Tras una hora sin dar facilidades al rival, el Sevilla FC concedió tres equivocaciones en diez minutos que el equipo bermellón castigó para llevarse los tres puntos. Un escenario similar al de la derrota ante el Villarreal, que también ... aprovechó las concesiones sevillistas para conseguir la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Patrones de partido que se repiten y que señalan tanto a los futbolistas, con esas malas elecciones individuales, como al entrenador, que tiene que seguir puliendo las carencias de la plantilla con más trabajo.

