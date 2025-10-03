Lewandowski, la gran amenaza del Sevilla

El Sevilla FC jugará este domingo ante el FC Barcelona, en el que será el último encuentro para el equipo de Matías Almeyda antes del parón de selecciones. El conjunto hispalense, que sólo cuenta con una victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán en este 2025, recibe al líder de LaLiga en uno de los peores momentos que atraviesa como local. Además, la entidad sevillista encadena nueve partidos de liga sin conseguir una victoria junto a su afición frente al FC Barcelona (seis derrotas y tres empates). Otro factor negativo para el conjunto nervionense es la presencia de Robert Lewandowski, que desde su llegada al conjunto blaugrana, ha marcado gol en sus tres visitas al Sánchez-Pizjuán.

Del mismo modo, aquellos tres partidos se saldaron con victoria del equipo catalán. En la primera de ellas, en la temporada 2022-23, el polaco anotó un gol en la goleada por 0-3 del FC Barcelona al equipo dirigido por Julen Lopetegui por aquel entonces. En la siguiente campaña, Lewandowski también fue partícipe con un tanto en la victoria por 1-2 ante el Sevilla, en el duelo que daba por finalizada la temporada. La última visita fue el pasado mes de febrero, donde el delantero azulgrana abrió la lata en el Sánchez-Pizjuán en un partido que acabó con otra goleada a favor del FC Barcelona (1-4).

Durante su fructuosa etapa en la liga alemana, donde militó en el Borussia Dortmund y Bayern de Munich, Lewandowski se enfrentó al equipo hispalense en cinco ocasiones en competición europea, aunque en ninguna de ellas logró ver portería.

En la presente temporada, a pesar de que el ariete culé ha sido titular en dos de los seis partidos disputados en liga, ya suma cuatro goles en su cuenta particular. De hecho, Lewandowski llega al choque contra el Sevilla con una buena racha goleadora, ya que ha conseguido anotar en los dos últimos partidos ligueros ante el Oviedo y la Real Sociedad.

Tras salir desde el banquillo los últimos 20 minutos en el duelo de Champions contra el PSG, el polaco parte con muchas opciones de salir de inicio ante el Sevilla FC. El encuentro, que arrancará este domingo a partir de las 16:15 horas, dictaminará si continúa el gran acierto de Lewandowski en el Sánchez-Pizjuán o si por lo contrario, los de Matías Almeyda logran detener esa estadística negativa.

