Una lesión leve de Sow le impedirá jugar ante el Getafe

El Sevilla, a falta de la convocatoria oficial de Matías Almeyda para el partido de esta noche ante el Getafe (21.30), tendrá una importante baja de última hora por culpa de una nueva lesión muscular. Djibril Sow, según informa Zona Mixta, ha sufrido un leve percance muscular y no podrá ser de la partida, por lo que el entrenador argentino deberá modificar su idea inicial para el encuentro.

El suizo fue titular en el partido frente al Athletic y su concurso parecía seguro junto a Agoumé y Gudelj para recibir al Getafe, donde el cambio en ataque parecía sólo destinado a la entrada de Rubén Vargas (cuando sea inscrito) por el también lesionado Stanis Idumbo. Ahora deberá meter a Ejuke en la ecuación o algún canterano como Manu Bueno en el centro del campo.

Este Sevilla cogido con alfileres no está en disposición de perder a más futbolistas hasta que se cierre el mercado y la plantilla quede definida completamente. Queda una semana para ello y el club trabaja tanto en las inscripciones como incorporaciones. Por tanto, para el duelo de esta noche, a falta de las inscripciones, el Sevilla tiene un nuevo problema. Le toca mover ficha a Cordón antes de las 19.30, límite de dos horas para inscribir jugadores antes de un encuentro.