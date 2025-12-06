Suscríbete a
La lesión de Kike Salas le arrebata la oportunidad ante el Valencia

El defensa partió desde el inicio ante el Extremadura, pero causará baja en Mestalla

Candela Vázquez

Kike Salas ha visto esta campaña como su protagonismo ha ido yendo en picado. Matías Almeyda no cuenta con él y prefiere ubicar a Marcao por delante del de Morón de la Frontera. Con la confirmación de la lesión del brasileño, el ... contexto era el propicio para volver a ganar protagonismo en este Sevilla FC, pero la mala suerte ha querido que Kike sea otro de los jugadores que engorda la nómina de lesionados en la enfermería sevillista.

