La lesión de Kike Salas le arrebata la oportunidad ante el Valencia

Kike Salas ha visto esta campaña como su protagonismo ha ido yendo en picado. Matías Almeyda no cuenta con él y prefiere ubicar a Marcao por delante del de Morón de la Frontera. Con la confirmación de la lesión del brasileño, el ... contexto era el propicio para volver a ganar protagonismo en este Sevilla FC, pero la mala suerte ha querido que Kike sea otro de los jugadores que engorda la nómina de lesionados en la enfermería sevillista.

Los servicios médicos del club han confirmado este sábado que el jugador padece de una lesión en el pubis, que hará que se pierda seguro el partido ante el Valencia y ya se verá si podrá estar disponible ante el Oviedo la semana que viene.

Un jarro de agua fría para el canterano, que sólo ha tenido minutos en cinco partidos ligueros esta campaña. Ante la falta de efectivos inscritos, el central fue titular durante las tres primeras jornadas, pero el resto de participaciones se concentran en la derrota ante el Villarreal y los 45 minutos que tuvo ante el Betis por la lesión de Marcao.

Rompecabezas defensivo

Una mala noticia también para Matías Almeyda, que tiene cuatro defensas lesionados para este tramo final del año. A Nianzou no se le espera, mientras que Marcao, con una sobrecarga ósea en el pie izquierdo, tiene la esperanza de recuperarse en los próximos días. Juanlu también cayó ante el Extremadura y tuvo que pedir el cambio durante el encuentro, por lo que el técnico sevillista tendrá que tirar de ingenio para confeccionar una defensa sólida en Mestalla este domingo.

«No tenemos excusa», le ha dicho a la prensa Almeyda respecto a las bajas, consciente de la importancia que tiene este partido ante un rival directo como es el Valencia.