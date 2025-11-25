Los lamentos de Almeyda: «Tantas acciones de gol tienen que definirse»

Fue una dura derrota la que cosechó el Sevilla a manos del Espanyol, en un partido en el que disfrutó de multitud de ocasiones, pero en el que le faltó eficacia y, además, cometió dos errores que le acabaron costando dos goles clave en ... el marcador final. De todo lo acontecido en el RCDE Stadium emitió su valoración Matías Almeyda, una vez concluido este choque que cerraba la 13ª jornada liguera.

«El primer tiempo fue bueno, con acciones claras y buen dominio. No pudimos abrir el marcador. El fútbol se trata de hacer goles. Y en el segundo tiempo, apenas inició, en una acción que se podría haber evitado, nos convierten el primer gol y empieza otro partido. Igualmente, el equipo respondía. Volvimos a equivocarnos y viene el segundo gol. Después pudimos hacer uno, pero ya era demasiado tarde. Hoy vi al equipo jugar uno de los mejores partidos, descontando el resultado, obviamente. La realidad es que tantas acciones de gol tienen que definirse. Nos faltó claridad en muchas de ellas y, en otras, nos encontramos con un gran portero», dijo de primeras el técnico argentino.

Asimismo, fue preguntado por los dos jugadores sevillistas que tuvieron que abandonar el terreno de juego lesionados, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Sobre ellos, el preparador nervionense dijo que «los dos tuvieron molestias musculares. Seguramente, a partir de mañana (por este martes) que le hagan los estudios, sabremos el grado que gravedad que tienen».

Por otra parte, ante los medios oficiales del club, desde la zona mixta del RCD Stadium, Almeyda también mostró sus impresiones acerca de este choque ante el Espanyol: «El análisis que hago así, rápido, es el de que hubo un buen funcionamiento con algunos errores, sobre todo en los goles de ellos. Después, nos faltó un poquito, en algunas ocasiones, de más claridad para la definición. También, tener en cuenta que el portero de ellos sacó os balones increíbles. El fútbol se define por pequeños detalles, como hemos visto, pero saco muchas cosas positivas. De los partidos que hemos jugado, este ha sido uno de los mejores, descontando el resultado, que a nadie le agrada», indicó.

Cómo no, el argentino fue preguntado por el partido que el Sevilla afrontará la próxima jornada, el derbi ante el Betis, el cual se disputará el próximo domingo, a partir de las 16.15 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. «Son partidos únicos, diferentes. Es la fiesta del fútbol para cualquier club, jugar un derbi. Esperamos estar a esa altura y poder regalar a la afición y a nosotros una alegría», afirmó un Almeyda que disputará su primer derbi como técnico sevillista.