Los lamentos de Almeyda: «Tantas acciones de gol tienen que definirse»

El entrenador argentino apunta a la falta de eficacia como la principal clave de la derrota del Sevilla

Los lamentos de Almeyda: «Tantas acciones de gol tienen que definirse»
Álvaro Galván

Fue una dura derrota la que cosechó el Sevilla a manos del Espanyol, en un partido en el que disfrutó de multitud de ocasiones, pero en el que le faltó eficacia y, además, cometió dos errores que le acabaron costando dos goles clave en ... el marcador final. De todo lo acontecido en el RCDE Stadium emitió su valoración Matías Almeyda, una vez concluido este choque que cerraba la 13ª jornada liguera.

