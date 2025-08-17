Lamela, feliz de unirse «al cuerpo técnico de Matías Almeyda y comenzar en este club en el cual fui tan feliz»

Están siendo unos días frenéticos para Erik Lamela. El argentino, a los 33 años, ha decidido colgar las botas tras su etapa en el AEK de Atenas, condicionado por unos problemas en las caderas que le llevan lastrando durante varias temporadas y que ya le impiden rendir a nivel profesional. Tras la retirada, inmediatamente, el que fuese jugador del Sevilla durante tres temporada (entre 2021 y 2024) ha vuelto a Nervión, en esta ocasión, para formar parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda, entrenador de quien estuvo a las órdenes en Grecia.

En su nuevo periplo, Lamela ha sido recibido con los brazos abiertos. El propio Almeyda, durante la rueda de prensa previa al Athletic - Sevilla de la primera jornada de LaLiga, tuvo palabras de elogio para el ya ex futbolista: «Es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol argentino», afirmó el técnico sevillista. Y es que el preparador se considera «un entrenador que apuesta por la gente joven y si él (Lamela) puede aportar una cuarta parte de lo que aporta en la cancha, me va a hacer mejor entrenador. Se siente identificado con estos colores, quiere a la ciudad y es un buen aporte que tendré en mi grupo y sé lo difícil que es hacerse a un lado y voy a estar a su lado para superarlo... Mientras no me supere a mí, estará bien«.

Las palabras de Lamela tras su vuelta al Sevilla

Juanlu, Akor Adams y Januzaj no fueron las únicas novedades en la expedición que viajó el sábado desde Sevilla a Bilbao para medirse al Athletic en San Mamés este domingo, a partir de las 19.30 horas. Y es que Lamela ya es uno más del cuerpo técnico de Almeyda, hasta el punto de que ha viajado junto al resto de los integrantes del staff del argentino a la capital bilbaína.

En su cuenta de Instagram, Lamela ha dejado algunas palabras de agradecimiento tras su vuelta al Sevilla de la mano de Almeyda, acompañadas de una foto junto al resto del cuerpo técnico en el hotel de concentración en Bilbao:

Feliz de unirme al cuerpo técnico de Matías Almeyda y comenzar en este club en el cual fui tan feliz!

Un staff ganador y con unos valores humanos difíciles de encontrar.

Para todos nosotros es un desafío y trabajaremos dándolo todo para lograr lo que todos queremos, poner al Sevilla en lo más alto.

Tenemos la mejor afición de toda España y necesitamos que más que nunca nos hagan sentir su apoyo incondicional!

Afición y equipo más unidos que nunca , a darlo todo juntos!!

Vamos mi Sevilla

La relación entre Lamela y Almeyda no se limita a la etapa en la que el técnico le dirigió en el AEK de Atenas, pues cuando el 'Coco' subió al primer equipo de River Plate con apenas 17 años, Almeyda formaba parte del plantel como futbolista y fueron compañeros durante una breve etapa.