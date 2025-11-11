Suscríbete a
+Nervión

LaLiga denuncia cánticos ofensivos dirigidos al Betis durante el Sevilla - Osasuna

También se ha puesto en conocimiento del Comité de Competición y de la Comisión Antiviolencia un cántico respecto al árbitro del encuentro

Alegría en Almendralejo por jugar contra el Sevilla: «No es fácil en estos sorteos que te toque algo que deseas, y en este caso así ha sido»

Aficionados sevillistas, alzando el tifo presentado antes del Sevilla - Osasuna de la jornada 12 de LaLiga
Aficionados sevillistas, alzando el tifo presentado antes del Sevilla - Osasuna de la jornada 12 de LaLiga manuel gómez

Fede Tozzo

LaLiga ha anunciado este martes que ha puesto en conocimiento del Comité de Competición y de la Comisión Antiviolencia dos cánticos ofensivos que se dieron durante el partido Sevilla - Osasuna correspondiente a la jornada 12 de la competición liguera, disputado ... el pasado sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app