LaLiga denuncia cánticos ofensivos dirigidos al Betis durante el Sevilla - Osasuna

LaLiga ha anunciado este martes que ha puesto en conocimiento del Comité de Competición y de la Comisión Antiviolencia dos cánticos ofensivos que se dieron durante el partido Sevilla - Osasuna correspondiente a la jornada 12 de la competición liguera, disputado ... el pasado sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El primero de los cánticos que se les acusa a los locales es el de «Puta Betis oe». Según los organismos encargados de la detección de dichos cánticos, este fue registrado en el minuto 67 del propio encuentro, con una duración aproximada de ocho segundos. Estos comportamientos se le atribuyen a un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte, lugar que frecuentan los ultras del equipo sevillista.

Posteriormente, LaLiga también ha incluido en la denuncia un cántico referido a Miguel Ángel Ortiz Arias, colegiado de dicho partido. Tal y como recoge la querella «en el minuto 97 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21B y N22B de la grada Gol Norte, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, diez segundos el cántico «Árbitro cabrón», siendo secundado por parte de aficionados presentes en las distintas gradas del estadio».

Como es habitual, LaLiga, a través del propio comunicado, recuerda que recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios, a la vez que solicita más competencias para poder combatirla.