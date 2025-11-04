LaLiga denuncia cánticos ofensivos durante el Atlético de Madrid - Sevilla

LaLiga ha denunciado ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia dos cánticos ofensivos que se dieron durante el pasado Atlético de Madrid - Sevilla disputado en el Riyadh Air Metropolitano correspondiente a la jornada 11 del campeonato liguero. En la ... nota informativa que publica LaLiga, se han recopilado comportamientos prohibidos cruzados entre sectores concretos de la afición colchonera y la sevillista.

A los locales se les acusa de repetir hasta seis veces el cántico «Puta Sevilla, puta Sevilla». Según los organismos encargados de la detección de dichos cánticos, estos fueron registrados cuatro minutos antes del partido y, posteriormente, en los minutos 22, 46, 49, 61 y 90 del propio encuentro, con una duración aproximada de seis segundos en cada ocasión. Estos comportamientos se le atribuyen a un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de animación, grada baja de fondo sur, de los sectores 127 al 133, lugar que frecuentan los ultras del equipo colchonero.

Por su parte, a los visitantes les acusan de entonar el cántico «Atlético de Madrid, mierda» en una ocasión. Ocurrió en el minuto 63 de partido, con una duración aproximada de diez segundos. Según la nota informativa de LaLiga, este se dio por parte de un grupo de aficionados visitantes ubicados en la Grada Alta de Fondo Norte, colocados en los sectores 313, 314, 413 y 414.

LaLiga, a través del comunicado, recuerda que recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios, a la vez que solicita más competencias para poder combatirla.