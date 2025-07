El lado gamer de Gaby Suazo que engancha al público más joven

Con Gabriel Suazo el Sevilla FC ficha experiencia, rendimiento, recorrido internacional e incluso ese plus de carácter que venía demandando el vestuario nervionense en los últimos meses. Pero al margen de su indudable capacidad futbolística, el internacional chileno también 'engancha' con el público joven desde otra de sus aficiones y facetas más personales. Suazo tiene pasión por los videojuegos y el streaming, consolidándose como una figura en la plataforma Twitch.

Esta faceta le ha permitido mostrar un lado diferente de su personalidad, más allá de los terrenos de juego. En su canal, Suazo transmite, comenta y disfruta junto a sus seguidores de una amplia gama de videojuegos populares como Call of Duty, Warzone, Among Us, The Last Of Us, FIFA o Fall Guys.

Se divierte en su tiempo libre con amigos y fans interactuando directamente con su audiencia y creando un ambiente divertido y cercano. Ha participado incluso en eventos de gaming, como el duelo de Rocket League en la «Gamer Weekend» de Nexoplay.

Para el nuevo fichaje del Sevilla FC, los videojuegos son una forma sana de entretenerse y aprender. En una entrevista en 2021 explicó que «esta faceta de Twitch tiene esa característica, que me pueden conocer más como persona, de cómo hablo con mis amigos, de qué me río, eso me gusta mucho. Esto me hace feliz, me lo paso muy bien, me distraigo de lo que hago día a día, y una de las reglas más importantes: en mi canal no se habla de fútbol».

Su canal de Twitch 'GabySuazo' ha logrado una considerable cantidad de seguidores, casi 86.000. A través de este canal, el futbolista realiza directos donde juega y conversa con los espectadores y enseña su faceta más personal y relajada.

