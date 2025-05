Kike Salas no pudo acabar el primer tiempo

Kike Salas forzó para estar disponible para el trascendental duelo de este martes ante la UD Las Palmas. El canterano sevillista no entrenó ayer con sus compañeros y Caparrós reveló que arrastraba algunos problemas físicos. No obstante, entró finalmente en la convocatoria y formó parte del once inicial sevillista. Sin embargo, los problemas físicos que padecía acabaron sacándolo del partido antes de lo esperado.

Corría el minuto 44 de partido cuando finalmente Kike Salas tuvo que ser sustituido tras echarse al suelo para ser atendido por los servicios médicos. El futbolista, con evidentes signos de dolor y de resignación se dirigió hacia el banquillo, donde mantuvo el mismo gesto serio. Ramón Martínez fue quien finalmente sustituyó a Kike Salas para empezar a conformar pareja de centrales junto a Loïc Badé.

El Sevilla deberá estar ahora pendiente del estado físico de Kike Salas, un futbolista que ha mejorado sus prestaciones a nivel defensivo y que, además, aporta a nivel ofensivo. Prueba de ello es que ha anotado en los dos últimos partidos.

