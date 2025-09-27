Kike Salas y Nianzou, ausencias en la lista de convocados del Sevilla FC

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha ofrecido la lista de convocados para el desplazamiento a Vallecas, con las ausencias destacadas de Kike Salas y Tanguy Nianzou, y la novedad del canterano Manu Bueno, que se incorpora a la expedición para el encuentro de este domingo.

Tanto César Azpilicueta como Gabriel Suazo, que han sido mimados por el cuerpo técnico durante la semana para repartir las cargas de trabajo, han entrado sin problemas en la lista, tal y como había anunciado el propio Almeyda en la conferencia de prensa previa al partido. «Les dimos más descanso, pero no tienen nada más allá de la cantidad de kilómetros y tiempo que han jugado», explicó el técnico sevillista.

No pudo llegar a tiempo Kike Salas, aquejado de una sobrecarga en el recto abdominal, según ha informado el propio club sevillista, con lo que sumó a las ausencias de Tanguy Nianzou, que sufrió una leve lesión muscular en el partido ante el Villarreal, y de Joan Jordán, quien ha empezado esta semana a ejercitarse con el grupo, pero todavía sin el ritmo necesario tras la operación de hernia discal que se realizó en el mes de julio.

Almeyda incluyó a 24 jugadores en la convocatoria, tras incluir a Manu Bueno junto a Castrín y Oso como jugadores con dorsal del filial, con lo que deberá realizar un descartes antes del encuentro. La lista completa la conforman: Nyland, Odysseas, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Suazo, Azpilicueta, Oso, Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Manu Bueno, Januzaj, Vargas, Ejuke, Peque, Alexis, Isaac y Akor Adams.

