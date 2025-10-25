Kike Salas se mantiene a la espera

Matías Almeyda quiere que todos los futbolistas se sientan partícipes. El entrenador lo ha comentado en sala de prensa, pero también lo ha venido demostrando con sus decisiones. Exceptuando a Joan Jordán, que ha estado lesionado, el técnico ha dado espacio a todos ... los futbolistas de campo. Ha optado incluso por recuperar a jugadores como Marcao y Januzaj, futbolistas que parecía difícil que volvieran a ser titulares con el Sevilla. Que el entrenador haya optado por intentar tener alerta a todos los futbolistas provoca que sean numerosas las opciones con las que cuenta, pero también supone que algunos futbolistas no cuenten con la continuidad que en ocasiones anteriores sí tenían.

Kike Salas es uno de los futbolistas que ha perdido relevancia en el equipo. El canterano apenas ha participado en cuatro de las diez jornadas que se han celebrado hasta la fecha y no juega con el equipo desde hace un mes. Con la comentada excepción de Joan Jordán, sólo Nianzou lleva el mismo tiempo sin tener minutos aunque en el caso del francés, una lesión no lo mantiene como disponible para Almeyda.

La escasa aportación de Kike Salas, que sólo se ha perdido un partido por lesión aunque ha tenido ciertos problemas físicos durante las primeras jornadas, contrasta con el peso que tuvo en el equipo en la última temporada. El pasado curso el moronense participó en 31 de las 38 jornadas ligueras.

En las dos últimas jornadas, Matías Almeyda ha optado por utilizar a Marcao como titular junto a Azpilicueta frente al Mallorca y junto a Cardoso en San Sebastián. No obstante, el navarro cayó lesionado al poco de comenzar el duelo ante el equipo balear y fue Ramón Martínez quien lo sustituyó. Cuando el viernes decidió sustituir a Cardoso, José Ángel Carmona pasó a ocupar la posición de defensa central.