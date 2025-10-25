Suscríbete a
Kike Salas se mantiene a la espera

El canterano lleva un mes sin participar con el equipo

Miedo a la responsabilidad

Kike Salas, durante un entrenamiento reciente
Kike Salas, durante un entrenamiento reciente
Matías Almeyda quiere que todos los futbolistas se sientan partícipes. El entrenador lo ha comentado en sala de prensa, pero también lo ha venido demostrando con sus decisiones. Exceptuando a Joan Jordán, que ha estado lesionado, el técnico ha dado espacio a todos ... los futbolistas de campo. Ha optado incluso por recuperar a jugadores como Marcao y Januzaj, futbolistas que parecía difícil que volvieran a ser titulares con el Sevilla. Que el entrenador haya optado por intentar tener alerta a todos los futbolistas provoca que sean numerosas las opciones con las que cuenta, pero también supone que algunos futbolistas no cuenten con la continuidad que en ocasiones anteriores sí tenían.

