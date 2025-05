Kike Salas, un halo de luz entre la mediocridad: «Se nos van los puntos»

El Sevilla FC perdió el pasado domingo ante el Leganés dos preciados puntos por culpa de los errores defensivos. El primer tanto visitante, obra de Munir, volvió a ser fruto de una jugada a balón parado, mientras que el segundo llegó tras dormirse la defensa en el centro de Chicco a Javi Hernández, que remató de cabeza a placer. Un jarro de agua fría para un Sevilla al que le cuesta mucho marcar más de un gol por partido y, cuando lo hace, no es capaz de mantener la ventaja por mucho tiempo.

Precisamente, uno de los jugadores que más está luciendo dentro de la mediocridad que impera en el plantel sevillista fue Kike Salas. El canterano de Morón de la Frontera no sólo fue el autor del primer gol sevillista, sino que estuvo sobresaliente en el aspecto defensivo. El central fue subsanando los errores de sus compañeros, mucho más aseado y seguro que Badé no sólo ayer, sino desde hace ya semanas.

Con este partido, el canterano lleva ya once titularidades consecutivas, sólo se ha perdido un partido por sanción. De esta forma, se ha asentado como pareja de Badé, a pesar de no haber arrancado la temporada como el favorito de García Pimienta. No obstante, la lesión de Nianzou y el rendimiento de Marcao le abrieron la puerta al Kike, que se ha ganado su puesto.

Además, el canterano lleva dos goles este año, los dos de cabeza. Respecto a su tanto de ayer ante el Leganés, el moronense se mostró «contento» por el gol, pero frustrado por el empate: «Contento por poder ayudar al equipo con ese gol, pero muchísima impotencia con este empate con el que se nos van los puntos».

Sobre el empate de su equipo ante el Leganés, Kike admite que fue un palo para todos: «Así es el fútbol, es lo bonito y lo que se sufre, porque aunque lo des todo y tengas muchas ocasiones e incluso hagas el mejor partido, a veces no te sale la cara de la moneda y hay que seguir confiando, seguir trabajando para que se nos dé de nuestro lado. En Vigo tenemos que ir por la victoria».

Además, el jugador quiso reconocer la entrega de la afición tras el encuentro disputado en el Sánchez-Pizjuán: «Agradecer a nuestra afición porque la verdad que nos ha llevado en volandas, nos ha ayudado a reaccionar a ese gol tan temprano».